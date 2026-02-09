ANRE este obligată să repună în funcție un director concediat, să-i dea salariul întreg și să-i plătească toate sporurile din urmă

Personalul din ANRE a contestat în Instanţă reducerile de salarii de 30%. Foto: Hepta

Tribunalul București obligă Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) să repună în funcție un director concediat cu salariul de atunci, adică cel de dinainte de tăierile cu 30%. Mai mult, ANRE este obligată să îi plătească lui Florin Rădoi toate salariile pierdute, indexate, majorate și actualizate, plus orice alte drepturi (sporuri, prime etc.) de la data concedierii până la reintegrarea efectivă. Nu este clar pe ce funcție va fi reangajat Rădoi, întrucât departamentul din ANRE pe care îl conducea a fost desființat, potrivit Hotnews.

Hotărârea Tribunalului București, prin care e anulată decizia de concediere, este în primă instanță și ANRE va face apel, însă este executorie.

Florin Rădoi conducea Direcția Juridică și Resurse Umane din ANRE. După concedierea acestuia, Direcția a fost reorganizată și comasată cu altele. Noua direcție este condusă de Adriana Nemțoiu, una dintre persoanele de încredere a președintelui ANRE George Niculescu, potrivit surselor din ANRE citate de Hotnews.

ANRE, obligată să-i restituie salariu lui Rădoi

Deși la ANRE salariile au fost tăiate cu 30%, după reorganizarea instituției, Tribunalul București obligă autoritatea de reglementare să îl repună în funcție pe Florin Rădoi cu salariul pe care îl avea când a fost concediat.

Mai mult, ANRE trebuie să îi plătească acestuia salariile pierdute, indexate, majorate și actualizate, plus orice alte drepturi (sporuri, prime etc.) de la data concedierii până la reintegrarea efectivă.

Tribunalul București a obligat ANRE să îi plătească lui Rădoi și 9.000 de lei, sumă care reprezintă cheltuieli de judecată parțiale.

O mică victorie a obținut și ANRE. Tribunalul a decis că fostul director nu are dreptul legal să ceară anularea reorganizării ANRE ca act administrativ general.

Zeci de angajați ANRE au dat instituția în judecată

Acest proces pierdut, în primă instanță, de ANRE este doar primul dintr-o serie de alte aproximativ 140 inițiate de angajați și foști angajați ANRE, care contestă concedieri, retrogradări din funcții și diminuări de salarii decise de conducerea instituției la finalul lui 2025.

Au fost concediate 14 persoane din circa 300, dar salariile au fost reduse global cu 30%. În procesele intentate, oamenii susţin că această reducere salarială le va crea mari probleme financiare, la plata ratelor la credite, la serviciile medicale, dar şi la plata taxelor şcolare. Anterior acţiunii în Instanţă, angajaţii au invocat „violenţă economică din partea angajatorului”, potrivit surselor Antena 3 CNN.

În 2024, salariul mediu net în ANRE a fost de 18.000 de lei, în jur de 3.700 de euro. Salariul președintelui instituției era, înainte de tăierile cu 30%, de 15.000 de euro.