ANRE: În luna septembrie s-a ajuns la 267.000 de prosumatori și o capacitate instalată de 3.128 de megawați

Gabriel Andronache, vicepreşedinte ANRE. Sursa foto: Agerpres

Numărul prosumatorilor de energie a ajuns în septembrie la 267.000, în creștere cu 10.000 raportat la august, capacitatea instalată însumând 3.128 de megawați, a informat, luni, vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Gabriel Andronache, la un eveniment de specialitate, potrivit Agerpres.

"Putem să mergem un pic la prosumatori. Ei sunt foarte mulți și au și o putere uriașă. Au reușit niște lucruri deosebite în ultimii ani. Nu sunt apreciați, dar eu îi apreciez pentru ceea ce fac și vă spun și de ce îi apreciez în momentul de față. Raportat la finalul lunii august, aveam 257.000 de prosumatori care aveau instalată o capacitate de 3.021 de megawați.

Este un lucru îmbucurător și pentru asta trebuie să-i felicităm, pentru că, de abia acum, începe să se vadă care, de fapt, este rolul prosumatorului. (...). Pot să vă dau datele, în premieră, și pentru luna septembrie prosumatorii au crescut cu 10.000, s-a ajuns la 267.000 de prosumatori și o capacitate instalată de 3.128 de megawați", a afirmat Gabriel Andronache.

Potrivit acestuia, în luna iulie 6.000 de prosumatori și-au montat capacități de stocare, iar în luna august 10.000 de prosumatori.

"În luna iulie, 6.000 de prosumatori și-au montat capacități de stocare și în luna august 10.000 de prosumatori, ajungând la 31.595 de prosumatori care au capacități de stocare. Sper să păstreze ritmul, scopul dumnealor este acela de a-și produce energie pentru consumul propriu, astfel încât energia pe care o produc să nu fie la un preț mic, să fie introdusă în sistem pe un vârf de producție, să fie consumată pe un vârf de consum și să ia acel spike care este puternic și care duce la prețuri ridicate și în momentul respectiv lucrurile vor sta mult mai bine pentru întreg sistemul energetic", a subliniat acesta, la conferința «Provocările iernii 2025 - 2026 pentru sistemul energetic național» organizată de Focus Energetic.

Recent, reprezentanții Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) au atras atenția că mecanismul actual de compensare a energiei produse de prosumatori nu are echivalent în nicio țară din Europa și favorizează în mod evident furnizorii de energie, în detrimentul producătorilor mici și al consumatorilor finali.

Într-un comunicat publicat pe 7 noiembrie, APCE afirmă că energia prosumatorilor reprezintă o 'linie de credit gratuită pentru furnizori'.

"Conform Ordinului ANRE nr. 15/2022, energia electrică produsă în exces de prosumatori este preluată de furnizori, urmând a fi achitată – eventual – la maximum doi ani de la data facturării. În realitate, APCE a constatat numeroase situații în care furnizorii nu au emis facturi timp de luni sau chiar ani întregi, ceea ce a condus la situații absurde: energia produsă în 2023 ar putea fi plătită abia în 2027. În acest mod, prosumatorii au oferit gratuit o linie de credit furnizorilor, cu concursul tacit al autorității de reglementare", se menționează în comunicat.

Pe baza acestei structuri, energia preluată de la prosumatori a fost plătită cu un preț mediu de 0,518 lei/kWh, iar după includerea marjelor furnizorilor, taxelor, contribuțiilor Transelectrica și TVA, prețul final pentru consumatorul casnic a ajuns la 2,5 lei/kWh în perioada 2023-2024. Astfel, APCE estimează că s-au încasat pentru această perioadă 428 milioane de euro din bani publici sau fonduri de la producătorii de energie.

Cu alte cuvinte, aproape jumătate de miliard de euro din fonduri publice a fost transferat direct furnizorilor doar pentru energia regenerabilă produsă de prosumatori.

Pentru prima jumătate a anului 2025, sumele suplimentare primite de furnizori de la stat prin mecanismul de plafonare ar putea depăși 150 milioane de euro, mai precizează Asociația.