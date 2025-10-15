„Anul ăsta suntem în stagflație”, dar momentul critic va fi peste șase luni. Economist: Poate duce inflația la niveluri peste prognoze

Comisia Europeană evaluează miercuri măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan. România trebuie să arate câţi bani au adus la bugettaxele şi tăierile impuse de premier. Cele mai multe măsuri vor produce efecte abia anul viitor. Potrivit unor surse, Comisia nu se grăbeşte să anunţe că renunţă la procedura de suspendare a fondurilor europene. „Acolo este cheia problemei. Într-adevăr, sunt multe reforme care nu au fost încă implementate, iar Comisia Europeană va insista pe acest subiect.”, a declarat consultantul fiscal Adrian Negrescu la Antena 3 CNN.

România rămâne în procedura de deficit excesiv, iar finanţele ţării vor fi evaluate din şase în şase luni. Între timp, Ministrul Finanţelor face a doua vizită în SUA, unde are întâlni cu reprezentanţii FMI şi ai Băncii Mondiale.

Consultantul fiscal Adrian Negrescu a spus că, în ciuda presiunilor externe, statul român a reușit să îmbunătățească încasările bugetare. „În momentul de față, încasările statului în primele opt luni ale anului au crescut cu 11%. E o veste bună, pentru că statul adună mai mulți bani din economie, bineînțeles, pe fondul inflației și al creșterii taxelor”, a explicat Negrescu.

Acesta avertizează, totuși, că multe dintre reformele promise sunt întârziate și că Bruxelles-ul ar putea emite un nou avertisment privind reducerea deficitului bugetar: „Acolo este cheia problemei. Într-adevăr, sunt multe reforme care nu au fost încă implementate, iar Comisia Europeană va insista pe acest subiect.”

Pe de altă parte, Negrescu a subliniat că agențiile internaționale de rating au privit cu prudență, dar și cu un oarecare optimism situația din România. „Vestea bună este că toate agențiile de rating, de la Fitch la Standard & Poor’s, au remarcat faptul că la București măcar se încearcă să se facă niște reforme, în ciuda opoziției politice. Din această perspectivă, s-ar putea ca, pe fond inflaționist, deficitul bugetar la finalul lunii să fie de 8,4%, ceea ce ar fi un semnal pozitiv, pentru că ne-ar menține pe traiectoria de absorbție a fondurilor europene.”

România are de primit aproximativ 23 de miliarde de euro până la sfârșitul anului viitor. „Să fim noi capabili să-i atragem, ca să putem rezolva problemele economice”, a adăugat expertul.

Fondul Monetar Internațional a înrăutățit recent prognozele economice pentru România. Dacă anterior anticipa o inflație de 3,1% pentru 2026, noua estimare urcă la 6,7%, iar rata șomajului este proiectată să crească de la 5,2% la 5,8%.

„Economia funcționează cu frâna de mână trasă”, spune Negrescu. „Nu se fac prea multe afaceri, nu se mai creează locuri de muncă, iar investitorii nu mai deschid linii de finanțare. Toată lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă din punct de vedere fiscal.”

Consultantul avertizează că o nouă majorare de taxe ar fi o greșeală gravă. „Începând cu 1 ianuarie, sper să nu ajungem la creșteri de taxe. Dacă vom merge din nou pe această cale, ar fi o mare greșeală, care ar duce economia în recesiune.”

Adrian Negrescu spune că România traversează în prezent o perioadă dificilă, marcată de stagnare economică și inflație ridicată, o combinație cunoscută sub numele de stagflație. „Anul ăsta suntem în stagflație, adică avem o creștere economică zero și o inflație foarte mare. Sper ca anul viitor să ieșim din această zonă, fie printr-o recesiune scurtă, în primele două trimestre, fie printr-o menținere deasupra liniei de plutire.”

Liberalizarea pieței de gaze, un moment critic

Economistul atrage atenția că aprilie 2026 va fi un moment crucial, când este programată liberalizarea pieței gazelor. „Urmează un moment extrem de important în aprilie, atunci când se liberalizează piața de gaze. Dacă autoritățile nu vor face pregătirile necesare, vom asista la o explozie a prețului gazelor și asta va duce, din păcate, inflație la niveluri mult mai mari decât cele prognozate de FMI. Am ajuns să plătim cel mai scump curent electric din Uniunea Europeană, ceea ce este aberant, având în vedere că 90% din consumul de curent electric este asigurat de firme de stat. Adică noi ni-l producem, nu-l importăm de la multinaționale, ca să zic așa.