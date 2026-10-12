Ce trebuie să faci dacă rămâi fără frâne la mașină în timpul mersului. Cum poți opri în siguranță

O defecțiune a sistemului de frânare poate apărea în timpul mersului. Foto: Getty Images

Defecțiunea sistemului de frânare în timpul mersului este o situație periculoasă, în care fiecare manevră contează. În această situație este extrem de important să îți păstrezi calmul dar, pe lângă asta, să știi ce să faci dacă rămâi fără frâne, potrivit Forbes.

Specialiștii recomandă verificarea periodică a sistemului de frânare și atenție la orice schimbare de comportament a mașinii. Zgomotele de frecare sau scârțâitul frânelor, dar și o pedală care se simte diferit față de obicei, pot indica o problemă ce trebuie verificată de un mecanic autorizat.

Consiliul Național pentru Siguranță din Statele Unite (National Safety Council) recomandă mai multe măsuri pe care șoferii le pot lua dacă frânele cedează în timpul deplasării.

Ce faci dacă ai rămas fără frâne la mașină

1. Redu treptat treapta de viteză

Trecerea într-o treaptă inferioară ajută motorul să încetinească mașina și îți poate oferi timp pentru a opri în siguranță. Schimbă treptele progresiv. Retrogradarea bruscă poate provoca pierderea aderenței.

Nu opri motorul în încercarea de a opri mașina. Vei pierde servodirecția, iar volanul va deveni foarte greu de manevrat. De asemenea, nu scoate mașina din viteză, deoarece vei pierde efectul de frână de motor.

2. Folosește frâna de mână cu prudență

Frâna de mână poate ajuta la încetinirea mașinii, însă nu trebuie să te bazezi exclusiv pe ea pentru a opri. Acționeaz-o progresiv, dacă mașina are manetă clasică, și evită manevrele bruște, care pot destabiliza vehiculul.

3. Îndreaptă-te spre marginea din dreapta a drumului

Caută un loc în care poți ieși în siguranță din fluxul de trafic. Dacă este posibil, deplasează-te spre acostament sau spre o ieșire din trafic. Verifică traficul din jur și semnalizează manevra, fără să faci schimbări bruște de direcție.

4. Nu mai accelera

Nu apăsa pedala de accelerație. Scopul este să reduci viteza, să te îndepărtezi de celelalte vehicule și să oprești într-un loc cât mai sigur.

5. Verifică dacă pedala de frână este blocată

Uneori, anumite obiecte pot împiedica apăsarea pedalei de frână. O sticlă, un pahar sau covorașul mașinii se pot bloca în zona pedalelor. Dacă observi o astfel de problemă, încearcă să eliberezi pedala numai dacă poți face acest lucru fără să pierzi controlul mașinii.

6. Apasă ferm pedala de frână dacă mașina are ABS

La unele mașini mai vechi, fără sistem antiblocare a roților (ABS), apăsarea repetată a pedalei poate ajuta la refacerea temporară a presiunii hidraulice, în funcție de cauza defecțiunii.

La mașinile echipate cu ABS, recomandarea generală în cazul unei frânări de urgență este să apeși ferm și continuu pedala, fără să o pompezi. Dacă frânele încep să funcționeze din nou, păstrează piciorul pe pedală și continuă să încerci să oprești în siguranță.

7. Avertizează-i pe ceilalți participanți la trafic

Aprinde luminile de avarie și folosește claxonul dacă este necesar pentru a-i avertiza pe ceilalți șoferi. Astfel, aceștia pot înțelege că ai o problemă și îți pot lăsa mai mult spațiu pentru a încetini și a opri.

8. Păstrează-ți calmul

Panica poate duce la manevre bruște și la pierderea controlului asupra mașinii. Concentrează-te asupra reducerii vitezei, păstrează o direcție cât mai stabilă și caută un loc sigur în care să oprești.

9. Cere ajutor după ce ai oprit în siguranță

Nu continua drumul chiar dacă frânele par să funcționeze din nou. Solicită asistență rutieră și transportă mașina la un service pentru verificarea și repararea sistemului de frânare.

E posibil să rămâi fără frâne pe neașteptate?

Da, o defecțiune a sistemului de frânare poate apărea în timpul mersului, însă verificările periodice pot ajuta la identificarea problemelor înainte ca acestea să devină periculoase.

Zgomotele neobișnuite, precum scârțâitul sau frecarea metalică, și schimbările în felul în care răspunde pedala de frână nu trebuie ignorate. Dacă observi astfel de semne, oprește într-un loc sigur și solicită verificarea mașinii de către un mecanic autorizat.

Întreținerea regulată a sistemului de frânare și remedierea promptă a defecțiunilor sunt măsuri importante pentru prevenirea unor situații de urgență. Dacă frânele cedează în timpul deplasării, prioritatea este să reduci viteza în mod controlat, să avertizezi ceilalți participanți la trafic și să oprești cât mai sigur.