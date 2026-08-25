Cel mai nou truc folosit de şoferi pentru răcirea rapidă a maşinii, pe caniculă. Cum funcţionează regula "4-20"

Cel mai nou truc folosit de şoferi pentru răcirea rapidă a maşinii. Sursa foto: Youtube

În general, şoferii cu experienţă caută o metodă prin care să răcească rapid interiorul maşinii, pe temperaturi caniculare, folosind aerul condiţionat, dar în acelaşi timp să nu consume prea mult combustibil. Experții auto au dezvăluit o nouă metodă practică pentru a reduce rapid temperatura din interiorul mașinii. Cunoscută drept „regula 4-20”, această metodă ingenioasă este simplă și poate fi aplicată în orice maşină, notează The Sun.

În loc să apeși imediat butonul de aer condiționat din mașină, pur și simplu deschide toate cele patru geamuri și condu timp de 20 de secunde. După ce timpul a expirat, închide toate geamurile și pornește aerul condiționat al mașinii. Astfel, elimini tot aerul cald din vehicul înainte de a porni sistemul de răcire.

Specialiştii în domeniul auto au explicat că „poate dura mai mult” răcirea unui habitaclu foarte încins. Răcind mai întâi mașina în mod natural, poți atinge o temperatură confortabilă mai eficient cu ajutorul aerului condiționat.

Trucul "4-20" ajută la un consum mai mic

Și, întrucât sistemul de aer condiționat al mașinii contribuie la consumul de combustibil, acest truc numit "4-20" poate ajuta, de asemenea, la reducerea cheltuielilor.

Utilizarea aerului condiționat pe timp de caniculă poate reduce eficiența consumului de combustibil al unui vehicul pe benzină sau motorină cu peste 25%.

După ce habitaclul începe să se răcească, poți activa funcția de recirculare pentru a refolosi aerul rece din interior. Deși experții susțin că „regula 4-20” răcește vehiculul „de două ori mai repede”, merită menționat că rezultatele pot varia în funcție de modelul mașinii, de condițiile climatice și de sistemul de aer condiționat.