Chinezii pregătesc concurența pentru Dacia Hipster. Gigantul BYD dezvăluie minimașina care ar putea domina piața asiatică

3 minute de citit Publicat la 19:48 01 Noi 2025 Modificat la 19:50 01 Noi 2025

Unul dintre concurenții vizați de noul prototip BYD Racco este Dacia Hipster. Foto: Dacia

Gigantul chinez al vehiculelor electrice BYD a dezvăluit modelul Racco, de mici dimensiuni, așa numitele kei cars, la Salonul de Mobilitate din Japonia, anunțând că sedanul cu patru uși este programat pentru lansare în Japonia în vara anului 2026, potrivit Electrek.

Unul dintre concurenții vizați de noul prototip BYD ar putea fi viitorul Dacia Hipster. Dacia a dezvăluit recent conceptul Dacia Hipster, despre care susține că nu va fi doar accesibil, ci va avea și o amprentă de carbon de aproape jumătate din cea a majorității vehiculelor electrice actuale de pe șosele.

BYD Racco și Dacia Hipster vor concura pe segmentul de autoturisme electrice de mici dimensiuni. Prin urmare nu e de mirare că cele două modele au multe specificații similare.

Ce știm deja despre Dacia Hipster

Deși poate găzdui patru pasageri adulți, Hipster măsoară doar 3 metri lungime, 1,53 metri înălțime și 1,55 metri lățime și se mândrește cu o capacitate a portbagajului de la 70 la 500 de litri cu scaunele din spate rabatate, potrivit Wards Auto.

Designul său, descris de Dacia ca fiind „simplu și robust”, amintește de vechiul Nissan Cube, fiind în esență o cutie pe roți pentru a profita la maximum de dimensiunile sale interioare.

Dacia comercializează deja cel mai ieftin vehicul electric vândut în prezent pe piețele europene, sub forma Dacia Spring Electric 45, cu un preț de vânzare recomandat de 16.900 EUR (19.776 USD) în Germania, cu aproximativ 2.000 EUR (2.340 USD) mai puțin decât Leapmotor T03.

Presupunând că Hipster va ajunge în producția de serie, este probabil să fie și mai ieftin, cu o baterie mică, suficient de adecvată pentru a satisface nevoile reale ale navetiștilor zilnici.

BYD Racco este conceput pentru piața externă asiatică

În ceea ce privește modelul Racco, acesta are rolul de a conduce expansiunea globală a BYD, fiind primul său vehicul electric conceput exclusiv pentru vânzări în străinătate. Prima piață vizată este cea din Japonia.

Aproximativ 1,55 milioane de mașini kei au fost vândute în Japonia anul trecut, reprezentând aproximativ 40% din vânzările de vehicule noi. Honda N-Box a fost din nou cel mai popular model, revendicând titlul pentru al treilea an consecutiv.

BYD va face prima incursiune pe piață cu Racco, primul său vehicul conceput exclusiv pentru piețele externe. Gigantul chinezesc al vehiculelor electrice intenționează să deschidă precomenzile în vara anului 2026, deoarece încearcă să concureze cu mărci autohtone precum Honda și Nissan.

Racco are aspectul tipic al majorității mașinilor kei vândute în Japonia în prezent, cu o poziție verticală și pătrată. Are patru uși, cele două din spate glisând și deschizându-se.

Măsurând 3.395 mm lungime, 1.475 mm lățime și 1.800 mm înălțime, BYD Racco are aproximativ dimensiunea Nissan Sakura EV, cea mai bine vândută mașină electrică din Japonia.

BYD nu a dezvăluit încă specificațiile bateriei, dar se așteaptă să sosească cu o baterie de 20 kWh, care ar trebui să ofere o autonomie WLTC de aproximativ 180 km (112 mile). Probabil va fi echipat cu bateriile BYD Blade LFP pentru a menține costurile reduse.

Vom afla prețurile mai aproape de lansare, dar se așteaptă ca BYD Racco să pornească de la aproximativ 2,5 milioane de yeni (18.000 USD), plasându-l la egalitate cu Nissan Sakura.

BYD nu este singura companie care lansează prima sa mașină electrică kei. Honda a introdus N-ONE luna trecută, cu un preț de pornire de 2,7 milioane de yeni (18.300 USD).

Racco marchează al doilea model BYD adaptat pentru piețele externe, după modelul hibrid Shark, în timp ce compania își continuă eforturile de expansiune internațională.

BYD a lansat pickup-ul Shark în Mexic în mai 2024, marcând prima sa lansare a unui nou model în străinătate înainte de piața internă. Până în prezent, BYD Shark este disponibil pe mai multe piețe internaționale, dar rămâne indisponibil în China.

Ascensiunea minimașinilor

K-Car-urile sunt micromașini exclusive pentru piața japoneză, concepute special pentru drumuri înguste și resurse limitate.

De obicei, cu o lungime sub 3,4 metri și o lățime mai mică de 1,48 metri, aceste vehicule au o putere maximă limitată la 64 de cai putere.

Acestea beneficiază de stimulente politice în Japonia, inclusiv taxe de achiziție mai mici, ceea ce le face o alegere populară ca al doilea vehicul pentru multe familii urbane.

Printre mașinile K-Car bine cunoscute în prezent pe piața japoneză se numără Nissan Sakura, al cărui preț începe de la 2.599.300 de yeni japonezi (17.120 USD).