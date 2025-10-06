Musk publică un clip video care se încheie cu cifrele „10/7” și alimentează valul de speculații despre Tesla

Tesla a stârnit un val de speculații duminică, după ce a postat pe platforma X două clipuri video de promovare. FOTO: Getty Images

Tesla a stârnit un val de speculații duminică, după ce a postat pe platforma X două clipuri video de promovare și a alimentat ipoteza că producătorul american de vehicule electrice se pregătește să lanseze o nouă mașină, scrie CNBC.

Primul videoclip arată un mecanism rotativ, despre care mulți utilizatori online susțin că ar putea fi o componentă internă a unui automobil. Clipul se încheie cu cifrele „10/7”, interpretate ca data de marți, 7 octombrie.

Cel de-al doilea videoclip publicat în aceeași zi prezintă doar farurile unei mașini, amplificând și mai mult așteptările fanilor și ale analiștilor cu privire la planurile companiei.

Materialele promoționale au declanșat o dezbatere intensă în mediul online și în rândul experților din industrie, conturându-se două scenarii principale.

Prima ipoteză este că Tesla ar putea prezenta în sfârșit noua generație a modelului Roadster, vehicul promis de CEO-ul Elon Musk încă de acum câțiva ani. A doua teorie este că producătorul s-ar pregăti să lanseze un model de masă, accesibil, un pas mult așteptat de piață.

Roadster, promisiunea repetată a lui Musk

Elon Musk a prezentat pentru prima dată conceptul noii generații Roadster în noiembrie 2017, în cadrul unui eveniment Tesla, și a continuat să îl promoveze pe platformele sociale, inclusiv printr-o serie de mesaje postate în iunie 2018.

De atunci, miliardarul a alimentat constant entuziasmul în jurul proiectului, declarând în septembrie, tot pe X, că „noul Roadster este ceva special, dincolo de o mașină.”

Totuși, Musk are un istoric de promisiuni întârziate sau chiar nerealizate, iar acest lucru îi face pe analiști să trateze cu precauție orice anunț de acest fel.

Între timp, Tesla a anunțat că lucrează la un model de serie mai ieftin, destinat pieței de masă, care ar urma să fie lansat în acest an. Musk a confirmat că această versiune mai accesibilă va fi, practic, o variantă simplificată a modelului Model Y.

Pentru investitori, lansarea unui model mai ieftin este considerată crucială pentru relansarea vânzărilor. Deși Tesla a raportat o creștere a livrărilor auto în al treilea trimestru al anului, aceasta s-a datorat în principal cererii crescute înainte de expirarea unui credit fiscal federal. În trimestrul anterior, compania a raportat o scădere a livrărilor.

Tesla continuă să înregistreze un declin constant al vânzărilor în Europa și se confruntă cu o concurență puternică în China, una dintre cele mai importante piețe, unde producătorii locali, precum BYD, se extind rapid și la nivel internațional.

Producătorii chinezi lansează deja modele electrice cu prețuri reduse pe piața europeană și în alte regiuni, punând presiune suplimentară pe Tesla să introducă un model cu un preț competitiv, estimat între 25.000 și 30.000 de dolari.

Deocamdată, compania nu a oferit detalii suplimentare despre teaser-ele publicate, însă toate indiciile sugerează că 7 octombrie ar putea marca una dintre cele mai importante lansări Tesla din ultimii ani.