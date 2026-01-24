Nicușor Dan: “Acordul cu Mercosur e ceva extrem de benefic. Industria auto va crește cu până la 15%”

Nicușor Dan: "Mercosur se dezbate de 25 de ani, România are o poziție oficială de 10 ani". Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a vorbit la Iași, la finalul ceremoniilor dedicate zilei Unirii Principatelor, despre acordul UE cu Mercosur. Președintele a subliniat că acest acord “este extrem de benefic pentru România” și a dat ca exemplu avantajele pentru industria auto:

“Mercosur e ceva extrem de benefic pentru România. România are exporturi cam de 90 de miliarde de euro, anual, din care cam jumătate sunt exporturi din industria auto, fie direct, fie componente pentru industria auto europeană care la rândul ei exportă mașini finite.

Închipuiți-vă ce înseamnă o piață suplimentară pentru întreaga industrie europeană din care România e o componentă importantă. O creștere, estimez eu, de 10-15% a industriei auto din România. Ce ar înseamna pentru România, de la un export de 42-43 de miliarde de euro, încă 5 miliarde de euro care să vină anual în industria românească”.

În ceea ce privește nemulțumirile fermierilor, Nicușor Dan a subliniat că trebuie luate în calcul “ambele părți ale balanței”.

“Este o chestie extrem, extrem de serioasă. Se dezbate de 25 de ani, România are o poziție oficială de 10 ani. Când am venit în poziția asta, l-am întrebat pe ministrul de Externe, domnul Hurezeanu. L-am întrebat care e poziția României, poziția României e de susținere a Mercosur.

Au existat semne de întrebare din partea agricultorilor, a fost o coaliție condusă de Franța: am fost de acord, am susținut Franța în urma dezbaterilor din ultimele luni. Au fost obținute beneficii suplimentare pentru agricultorii europeni, inclusiv agricultorii români”.