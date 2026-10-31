Premieră la Maşina Anului 2027 în Europa: toate cele şapte finaliste sunt electrice. Care sunt mărcile şi când se anunţă câştigătoarea

1 minut de citit Publicat la 12:53 31 Oct 2026 Modificat la 12:53 31 Oct 2026

Premieră la Maşina Anului 2027 în Europa: toate cele şapte finaliste sunt electrice. sursa foto: Getty

Într-o premieră istorică pentru prestigiosul premiu european „Mașina Anului”, toate cele șapte finaliste pentru distincția din 2027 sunt vehicule complet electrice. Accentul se pune tot mai mult pe accesibilitate, design, caracterul practic, calitate și plăcerea de a conduce, informează Irish Times. Maşina câştigătoare va fi anunţată în cadrul Salonului Auto de la Bruxelles, pe 8 ianuarie 2027.

Evaluarea candidaților pe baza meritelor lor per ansamblu, și nu doar a sistemelor de propulsie, indică o maturizare a pieței vehiculelor electrice, care depășește preocupările obsesive legate de autonomie, încărcare sau comparațiile cu alternativele echipate cu motoare cu ardere internă.

Cele 7 finaliste pentru premiul Mașina Anului 2027 în Europa sunt:

Renault Twingo

Cupra Raval

Volkswagen ID. Polo

Hyundai Ioniq 3

Kia EV2

BMW iX3

Volvo EX60

Cinci dintre cele șapte modele sunt relativ accesibile, începând cu Renault Twingo, Cupra Raval și Volkswagen ID. Polo.

Este o realizare importantă pentru gigantul auto german faptul că are doi finaliști în această selecție, mai ales că Raval și ID. Polo împărtășesc aceeași bază tehnică – platforma MEB+ a grupului, configurată pentru tracțiune față.

Modelul VW este, probabil, cel mai echilibrat per ansamblu, în timp ce Raval oferă o experiență de condus ceva mai antrenantă. Tocmai această capacitate de a utiliza numeroase componente fundamentale comune, oferind în același timp două personalități distincte, este cea care, în viziunea Grupului VW, se va dovedi profitabilă.

Finaliştii coreeni: Hyundai Ioniq 3 și Kia EV2

Accesibilitatea este un aspect esențial și pentru cei doi finaliști coreeni: Hyundai Ioniq 3 și Kia EV2. Cele două mărci înrudite adoptă abordări vizibil diferite: Ioniq 3 se adresează fanilor modelelor hatchback, în timp ce EV2 încearcă să atragă cumpărătorii de crossover-uri.

Ultimele două modele selectate provin din segmentul premium și exemplifică salturile tehnologice uriașe realizate nu doar în ceea ce privește tehnologia vehiculelor electrice și autonomia, ci și în domeniul sistemelor software și al ingineriei.

BMW iX3 este primul model construit pe arhitectura „Neue Klasse”, mult așteptată, a producătorului german, în timp ce Volvo EX60 marchează debutul noii arhitecturi SPA3 a mărcii suedeze, punând în evidență progresele în tehnologia „megacasting” (turnarea unor piese structurale de mari dimensiuni) și integrarea bateriei direct în structura caroseriei („cell-to-body”). Ambele modele promit, în anumite versiuni, o autonomie de peste 800 km.

Câștigătorul va fi anunțat în cadrul Salonului Auto de la Bruxelles, pe 8 ianuarie 2027.