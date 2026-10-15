Producția de mașini din România a scăzut cu 13% în septembrie 2026. Dacia și Ford Otosan au produs mai puțin

1 minut de citit Publicat la 14:58 15 Oct 2026 Modificat la 14:58 15 Oct 2026

Dacia a produs 182.558 autoturisme, în primele nouă luni din 2026, faţă de 214.521 unităţi, în 2025. Foto: Getty Images

Producția de autoturisme din România a ajuns la 355.715 unități în primele nouă luni ale anului, în scădere cu 10,9% față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor transmise, joi, de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM). În septembrie, producția autohtonă a scăzut cu 12,6% comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Scăderi ale producției au fost înregistrate atât la Dacia, cât și la Ford Otosan.

Datele mai arată că Dacia a produs 182.558 autoturisme, în primele nouă luni din 2026, faţă de 214.521 unităţi, în 2025.

Aproximativ 173.157 de autoturisme au fost fabricate în acest an la uzina Ford Otosan de la Craiova, comparativ cu 184.678 autoturisme, în primele nouă luni din 2025.

„Pe primele nouă luni din 2026, producţia de automobile se situează la un nivel de 355.715 unităţi (182.558 unităţi Dacia şi 173.157 unităţi Ford Otosan), o scădere de 10,9%, faţă de perioada similară din 2025, respectiv 399.199 unităţi”, a precizat, joi, ACAROM.

Astfel, potrivit datelor ACAROM, în septembrie 2026, producţia de autoturisme a atins 45.776 unităţi, comparativ cu 52.399 autoturisme, în septembrie 2025, ceea ce înseamnă o scădere de 12,6%.

Uzina Dacia de la Mioveni a produs 23.355 de autoturisme în septembrie 2026, față de 29.031 în aceeași lună a anului trecut.

Analiza arată că piața auto din România a înregistrat o scădere în primele nouă luni ale anului. Numărul autoturismelor noi înmatriculate a ajuns la 97.210, cu 10,62% mai puțin față de aceeași perioadă din 2025.

În septembrie 2026, înmatriculările au scăzut cu 11,2% comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit ACAROM.