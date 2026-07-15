Rabla 2026. Sesiunea de înscriere online a persoanelor fizice începe pe 20 iulie: Documente necesare și ghidul pas cu pas

1 minut de citit Publicat la 10:31 15 Iul 2026 Modificat la 10:31 15 Iul 2026

Depozit de mașini vechi. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) va demara, din 20 iulie 2026, la ora 10:00, sesiunea de înscriere online a persoanelor fizice în cadrul Programului Rabla Auto 2026.

„Am pus la dispoziţia cetăţenilor un material video informativ care prezintă, într-o manieră clară şi accesibilă, paşii necesari pentru înscrierea persoanelor fizice în aplicaţia programului.

Obiectivul nostru este de a asigura un proces de înscriere cât mai transparent, oferind tuturor solicitanţilor informaţiile necesare pentru parcurgerea corectă şi eficientă a procedurilor.”, a declarat într-un comunicat de presă, preşedintele AFM, Florin Bănică.

Valoare ecotichete Rabla 2026

Pentru ediţia din acest an programului „Rabla”, suma alocată sesiunii de înscriere este de 300 de milioane de lei, iar persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete:

18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.

Rabla 2026: Documente necesare pentru înscriere

Înscrierea solicitanţilor se realizează prin încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente:

cererea de finanţare, descărcată din aplicaţie, completată prin tehnoredactare şi ulterior, încărcată fără a fi semnată;

actul de identitate, în termen de valabilitate la momentul înscrierii;

certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program;

certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa, nu mai vechi de 30 de zile la momentul înscrierii în program.

AFM precizează că persoana fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziţionat.

Potrivit instituţiei, materialul informativ necesar înscrierii în aplicaţia informatică destinat persoanelor fizice este disponibil AICI.