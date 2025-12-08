Românii evită anumite nuanțe la mașini. Culorile preferate de cei care cumpără un automobil: Care din ele ascund zgârieturile mai bine

Şoferii români preferă o paletă limitată de culori atunci când cumpără o mașină. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Şoferii români nu sunt dispuşi să aleagă maşini în culori strălucitoare, preferând în schimb tonuri monocromatice, relevă un studiu realizat de compania de date auto carVertical, citat de Agerpres.

Astfel, dintre toate vehiculele verificate pe carVertical în 2024, 29,6% au fost de culoarea gri, 27,5% negre, 18,7% albe, 10,5% albastre şi 4% roşii.

Studiul arată că majoritatea şoferilor din România nu doresc ca vehiculele lor să iasă în evidenţă şi evită culorile strălucitoare.

Evoluția vânzărilor de mașini în România, în funcție de culoare

În 2000, maşinile gri reprezentau 35,1% din piaţă, scăzând la 30,7% în 2020. Negrul a crescut de la 17,3% în 2000 la 24% în 2020. Albul a crescut de la 6,7% în 2000 la 21,2% în 2020. Albastrul a scăzut de la 21,1% la 14,1% în aceeaşi perioadă, în timp ce roşul a scăzut uşor de la 6,5% la 4,2%.

„Majoritatea şoferilor aleg culori discrete pentru maşini pentru că nu vor să iasă în evidenţă. Există şi un motiv pragmatic: este mai uşor să vinzi o maşină gri sau neagră decât una verde sau galbenă, deoarece cererea este mai mare pentru primul tip de de vehicule”, explică Matas Buzelis, expert în piaţa auto din cadrul carVertical, citat în analiză.

În 2024, galbenul a fost cea mai puţin populară culoare în România - doar 0,5% din totalul maşinilor verificate pe carVertical aveau această culoare exterioară. Nici maro nu a fost o alegere populară, cu o pondere de numai 1,3%.

„Deşi piaţa auto a fiecărei ţări europene are propriile particularităţi, atitudinea europenilor faţă de culorile maşinilor este remarcabil de similară. Griul, negrul şi albul domină majoritatea ţărilor analizate în timp ce culorile strălucitoare sunt mult mai puţin frecvente. Culorile monocromatice sunt considerate pe scară largă mai practice şi mai uşor de întreţinut”, se arată în cercetare.

Sfaturi de îngrijire dacă ai o mașină cu o culoare strălucitoare

În timp, maşinile în culori strălucitoare se pot decolora de la soare, aşa că nu se recomandă parcarea modelelor roşii, galbene sau portocalii în lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp, recomandă specialiştii. Această problemă este vizibilă mai ales în sudul Europei unde multe maşini mai vechi au vopseaua exterioară vizibil decolorată.

Mai mult, culorile monocromatice necesită şi îngrijire. Maşinile negre sunt deosebit de sensibile la praf, excrementele păsărilor, insecte şi resturi vegetale care pot lăsa urme şi pot reduce semnificativ valoarea vehiculului.

„Culori precum griul şi albul ascund mult mai bine praful, zgârieturile şi alte defecte mici ale caroseriei. Chiar şi o mică zgârietură va ieşi puternic în evidenţă pe o maşină roşie. Maşinile negre au nevoie să fie spălate mai des decât orice altă culoare şi par curate abia la o zi după spălare”, spune Buzelis.

Potrivit experţilor carVertical, culorile mai închise sunt adesea folosite pentru modelele premium pentru a crea un sentiment de lux şi de exclusivitate. Cu toate acestea, astfel de maşini sunt mai puţin populare în sudul Europei din cauza temperaturilor ridicate, a prafului şi a murdăriei.

„Fiecare producător auto este asociat cu anumite culori”

Nuanţele mai închise sunt comune pentru limuzine şi pentru vehiculele de transfer de la aeroport sau de la hoteluri pentru a menţine o imagine exclusivistă şi pentru a satisface aşteptările clienţilor exigenţi.

„Fiecare producător auto este asociat cu anumite culori. Din punct de vedere istoric, maşinile italiene erau adesea roşii, cele franceze erau albastre, cele britanice, verzi şi cele germane, argintii. Deşi vorbim despre zilele epocii de aur a sportului cu motor, aceste tendinţe se reflectă chiar şi astăzi în unele modele” adaugă Buzelis.

carVertical recomandă alegerea unei maşini second-hand în funcţie de starea sa tehnică, nu după culoare. Chiar şi o maşină cu o culoare frumoasă poate ascunde un kilometraj care a fost modificat sau defecte de funcţionare. Referitor la vopseaua exterioară, Buzelis sugerează verificarea grosimii stratului de vopsea pentru a vedea dacă maşina a fost revopsită pentru a acoperi daunele anterioare.

Studiul carVertical a analizat rapoartele de istoric auto achiziţionate de clienţii companiei din august 2023 până în august 2025. Culorile maşinilor au fost grupate în funcţie de anul de producţie şi clasificate în funcţie de popularitate.

carVertical operează în 35 de ţări şi obţine informaţii din peste 900 de baze de date internaţionale cum ar fi cele aparţinând organelor de aplicare a legii, registrelor naţionale/statale, instituţiilor financiare şi platformelor cu anunţurile auto. Prin procesarea anuală a milioane de rapoarte de istoric auto, compania poate depista tendinţe şi poate oferi previziuni şi informaţii unice despre piaţa maşinilor second-hand.