Scădere abruptă pe piața auto din România. Şoferii au înmatriculat cu 26,4% mai puţine maşini. La ce vehicule au fost creşteri

1 minut de citit Publicat la 11:10 04 Noi 2026 Modificat la 11:10 04 Noi 2026

Scădere abruptă pe piața auto din România. FOTO: Getty Images

Înmatriculările noi de autoturisme au scăzut în România, cu 26,4% în cursul trimestrului al treilea din anul curent faţă de aceeaşi perioadă din 2025, în timp ce, la polul opus, înregistrările de mopede şi motociclete au crescut cu 20,4%, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS), preluat de Agerpres.

În acelaşi interval de referinţă, înmatriculările de autobuze şi microbuze s-au diminuat cu 44,7%.

Pe ansamblu, înmatriculările de vehicule rutiere destinate transportului pasagerilor au crescut cu 9,8% la mopede şi motociclete, dar au scăzut în cazul autobuzelor şi microbuzelor (-37,3%0, şi al autoturismelor (-19,8%).

Potrivit sursei citate, referitor la înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor a fost înregistrată creştere la categoria autotractoare (+0,5%), respectiv scăderi la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) - cu 10,5% şi la remorci şi semiremorci - cu 0,6%.

De asemenea, înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul mărfurilor au consemnat creşteri la categoria remorci şi semiremorci cu 0,3%, dar şi scăderi la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) - cu 5,9%, şi la autotractoare (-0,3%).

Faţă de trimestrul II 2026, în trimestrul III al aceluiaşi an, înmatriculările noi de vehicule rutiere au înregistrat scădere cu 3,1% la vehiculele pentru transportul pasagerilor şi cu 3% la vehiculele pentru transportul mărfurilor.

România are un parc auto poluant

Vehiculele rutiere clasificate în conformitate cu Normele europene de poluare, înmatriculate în circulaţie, cuprindeau, la sfârşitul trimestrului al treilea din anul curent, în proporţie de 67,5%, vehicule cu normele de poluare Euro 4, Euro 5 sau Euro 6, şi în proporţie de 9,2%, vehicule cu norma de poluare Non-Euro.

Pentru categoria autoturisme, cea mai însemnată pondere a fost deţinută de vehicule conforme cu norma europeană Euro 4, respectiv 31,3%; pentru categoria autobuze şi microbuze cele mai multe vehicule (23,6%) au fost clasificate în norma Euro 6, iar pentru categoria mopede şi motociclete, cele mai multe vehicule (23%) au fost clasificate în norma Euro 5.

Totodată, vehiculele conforme cu norma europeană Euro 3 au predominat la categoria autocamioane (25,4%), în timp ce pentru norma Euro 6 au fost preponderente în categoria autotractoare (50,7%) şi la vehicule rutiere pentru scopuri speciale (22,5%).

Datele publicate de INS au la bază statistica Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări şi nu includ reînmatriculările datorată schimbării proprietarului în urma vânzării autovehiculului, dar nici tramvaiele şi troleibuzele, vehiculele militare, remorcile din agricultură şi vehiculele de locuit.