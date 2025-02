Singura Dacia 1300 electrică din lume. Cum a fost făcută conversia

Singura Dacia 1300 electrică din lume este în Cluj. Foto: Antena 3 CNN

Pentru cei născuți înainte de anii 90', Dacia 1300 este o emblemă. Oricând este văzută aduce nostalgie, iar aceste mașini sunt tot mai scumpe în zilele noastre din cauza rarității lor. Un clujean a reuşit să transforme această maşină într-una electrică, îmbinând trecutul cu viitorul.

Mihai este pilot de avion și un patriot adevărat. Are un steag al României pe care l-a dus cu el în toate cele 107 țări vizitate. Patriotismul l-a făcut să își cumpere o Dacie, însă voia să o transforme în electrică.

Mihai Jitanu, proprietar: Acum doi ani am început să caut o Dacie pe care să o restaurez și să o fac electrică. În timp ce căutam, am văzut una deja făcută electrică, nu mi-a venit să cred. L-am sunat pe domnul, am mers și am văzut mașina și am cumpărat-o.

Ca să fie restaurată și transformată în mașină electrică au fost cheltuiți 30 de mii de euro pentru acest proiect. Mașina atinge o viteză maximă de 110 km/h, într-o singură treaptă de viteză. Are o cutie de viteze, mecanică, care provine de la o Dacia Papuc diesel. Masa mașinii a crescut cu 300 kg, astfel că au fost puse suspensii mai puternice.

Mihai Jitanu, proprietar: Pentru mine, e mai valoroasă decât orice mașină nouă. Aduce zâmbete pe stradă, oamenii zâmbesc, vin să o vadă, sunt uimiți. Transmite o stare foarte bună mașina asta.

Dacia 1300 atrage mereu privirile în zilele noastre, însă când oamenii află că este și electrică rămân uimiți. Totuși, unii preferă modelul pe benzină.

Chiar și polițiștii au rămas impresionați de acest model și au dat o tură cu mașina.

Radu Răcan, subcomisar: Mi s-a părut o idee inedită ca un autoturism marca Dacia să fie echipat cu un motor electric. Nu mai rețin de când am oprit un astfel de autoturism în trafic, cel puțin în ultimii ani sigur nu am întâlnit pe străzile din judul Cluj.

Mihai se gândeşte să îi monteze pe viitor şi panouri solare.