Smart Urban Mobility la Romexpo: Astra Vagoane inovează transportul urban cu tramvaie și vagoane moderne, sustenabile și interoperabile

"Noi producem tramvaie, lucrăm în permanență, am livrat 100 de tramvaie la București" a spus directorul general, Marian Călin. Foto: Astra Vagoane Călători S.A. / Facebook

Smart Urban Mobility, cel mai important eveniment dedicat soluțiilor în domeniul transportului urban, este în plină desfăşurare la Romexpo, în Capitală. Marian Călin, directorul general de la Astra Vagoane, a spus pentru Antena 3 CNN că "avem din ce în ce mai multă grijă de mobilitate și vrem să asigurăm mobilitatea".

La Salonul Auto din București s-a vorbit astăzi despre importanța sustenabilității și despre rolul transportului în comun în gestionarea traficului, cu care știm că se confruntă marile orașe din România. Asta face compania Astra Vagoane: produce tramvaie și vagoane în mod sustenabil. România a făcut câțiva pași în acest sens, însă mai este de lucru.

"Este clar că avem din ce în ce mai multă grijă de mobilitate și vrem să asigurăm mobilitatea. Călătorul bucureștean și cel din România este din ce în ce mai pretențios și, evident, dorește mijloace de transport moderne care să corespundă cerințelor din domeniu. Asta face și societatea noastră. Noi producem tramvaie, lucrăm în permanență, am livrat 100 de tramvaie la București, iar în această perioadă continuăm să dezvoltăm noi versiuni ale tramvaielor, pentru că apar noutăți și vrem să venim cu soluții moderne pentru procedurile viitoare. Chiar dorim să oferim vehicule din ce în ce mai moderne și mai fiabile, cu costuri mai reduse", a spus Marian Călin.

El a subliniat că se lucrează şi la un vagon modern de cale ferată, care va putea circula în Comunitatea Europeană fără restricţii.

"Sigur, avem și o echipă de service în București care monitorizează riscurile, iar intervențiile lor trebuie să fie din ce în ce mai puține, astfel încât tramvaiele să se comporte cel puțin la fel de bine ca cele ale producătorilor de tradiție. Și, bineînțeles, acestea nu sunt singurele noastre proiecte. În paralel, lucrăm și la un proiect de vagon modern de cale ferată, noutatea fiind faptul că acest vehicul respectă în totalitate specificațiile tehnice de interoperabilitate, ceea ce înseamnă că poate circula în Comunitatea Europeană fără restricții. Așteptăm să finalizăm prototipul, să parcurgem procedurile de certificare și autorizare și să vedem aceste vagoane în trenurile CFR Călători, dar și în Europa", a subliniat el.

Acest lucru însemna și o interconectare mai bună, un alt aspect important despre care s-a vorbit astăzi aici. Salonul Auto este deschis până duminică. Puteți veni aici și vedea ceea ce au adus universitățile, producătorii auto și specialiștii.

Antena 3 CNN a organizat pentru prima dată "Smart Urban Mobility", un eveniment dedicat mobilităţii sustenabile, transportului inteligent şi politicilor publice pentru oraşe moderne.