Un suedez care a cumpărat o fermă veche a descoperit într-un hambar două mașini de epocă spectaculoase. Ultima dată au circulat în 1965

Două mașini Volvo vechi de 80 de ani au fost descoperite într-un hambar, în Suedia FOTO: Bilwebauctions

Un suedez care a cumpărat recent o fermă veche a făcut o descoperire de proporții într-un hambar vechi și dărăpănat, pe care voia să-l repare. Sub praful gros și pânzele de paianjeni, el a găsit două autoturisme Volvo de epocă, care nu mai văzuseră lumina zilei de peste 50 de ani.

Potrivit publicației suedeze carup.se, două Volvo PV444 au fost găsite într-un hambar dărăpănat, din ferma veche pe care o cumpărase recent. Pentru ca mașinile să poată fi scoase în siguranță din magazie, a fost nevoie ca aceasta să fie demontată cu atenție. Însă surpriza mare a fost că cele două mașini - vechi de aproape 80 de ani - erau în stare bună, datorită faptului că au fost depozitate într-un spațiu uscat.

Cele două autoturisme urmează să fie scoate la licitație, prin Bilwebauctions.

Potrivit sursei citate, cele două mașini au ieșit de pe linia de producție a fabricii Volvo din Lundby, Göteborg, în urmă cu aproape 80 de ani. Conformă datelor din Registrul Rutier, ele au circulat pe drumurile publice până în 1965. Apoi proprietarul fermei le-a depozitat în hambarul în care au fost găsite, care - se pare - a fost abandonat.

Una dintre mașini este un Volvo PV444A din 1947. De-a lungul timpului, mașina a aparținut unui proprietar de fabrică, unui blănar și unui sudor. Cel mai probabil, mașina a fost folosit ultima dată la sfârșitul anilor 1960, precizează Bilwebauctions.

Volvo PV este o mașină robustă, iar în ciuda tuturor anilor petrecuți în hambar, automobilul este bine conservat și prezintă în principal rugină superficială. Motorul încă funcționează, iar anvelopele păstrează aer câteva zile după ce sunt umflate.

A doua mașină este un PV 444 E B4B din 1953. Pe bancheta din spate a fost găsit un scaun vechi pentru copil, iar interiorul este impresionant de bine conservat. La un moment dat scaunele au fost retapițate cu un material în dungi, iar tapițeria originală, gri, se află dedesubt.

Bilwebauctions apreciază valoarea celor două mașini între 20.000 și 25.000 de coroane, însă potențialul cumpătăror va trebui să investească o sumă destul de mare pentru restaurarea mașinilor.