Black Friday 2025: bilete de la 10 lei la festivaluri, prețuri preferențiale la energie electrică și rate fără dobândă

Anul acesta, 6 din 10 cumpărători știu deja ce își vor achiziționa în ziua cu cele mai mari reduceri din an. Foto: Getty Images

Black Friday 2025 aduce bilete la cele mai mari festivaluri din țară la doar 10 lei, abonamente la energia electrică la 1 leu/kWh, dar și reduceri uriașe la platformele de streaming. Anul acesta, retailerii oferă și posibilitatea de a plăti în rate fără dobândă în limita a 10.000 de lei. Cel mai mare retailer online organizează vinerea neagră a cumpărăturilor pe 7 noiembrie, în timp ce alții vor avea reduceri o perioadă mai lungă.

Pe lângă laptopuri, televizoare, maşini de spălat sau bilete de avion, anul acesta, Black Friday vine şi cu oferte surpriză. Cele mai mari reduceri vor ajunge până la 90 la sută, iar discounturile vor fi, în medie, de aproximativ 40%.



„Avem 40.000 de bilete la festivaluri. Cel mai mic preț dintre toate începe cu 10 lei. Este ceva ce este nou și probabil foarte relevant în această perioadă, după schimbările pe care le-am văzut peste vară. Avem energie electrică, avem megawați, avem abonamente de energie cu 100 lei reducere pentru primele șase luni și un preț preferențial de un leu pe kilowatt. Avem și 600 de pachete de fotovoltaice și pompe de căldură. Avem și aur, cum v-am obișnuit. Avem și carnea de porc”, a explicat Irina Pencea, general manager retailer.



Un studiu realizat în preajma Black Friday arată că anul acesta 6 din 10 cumpărători știu deja ce își vor achiziționa în ziua cu cele mai mari reduceri din an. Pe locul întâi la creșterea interesului se află încălțămintea. Urmează electrocasnicele mici, cum ar fi un blender sau un mixer, iar topul este completat de hainele la reduceri.

10.000 de lei, limita pentru cumpărături în rate fără dobândă

Cel mai mare retailer de la noi din ţară organizează vinerea neagră a cumpărăturilor pe 7 noiembrie. Alţi comercianţi au extins reducerile pe perioade mai îndelungate.

Cumpărătorii vor putea face achiziţii şi în rate fără dobândă în limita a 10.000 de lei sau pot plăti cu cardurile de credit, unde se aşteaptă o creştere.



„Vine și din debalansarea aceasta, deoarece înainte în e-commerce shopping ratele nu erau atât de bine dezvoltate cum sunt astăzi”, a explicat Tudor Manea, CEO retailer.



Experţii avertizează că infractorii cibernetici profită de interesul crescut al oamenilor pentru oferte și îi sfătuiesc pe cumpărători să fie vigilenți, iar dacă o ofertă e prea bună ca să fie adevărată, cel mai probabil, nu este.



„Recurg la site-uri false, site-uri, clone, oferte prea bune pentru a fi adevărate și diverse metode de inginerie socială cu scopul de a induce în eroare cumpărători și pentru a-i face să-și ofere date sensibile sau date de pe card”, a explicat Cezar Bărbuceanu, expert strategii în securitate cibernetică.



De Black Friday și nu numai, este important să nu accesăm linkuri primite prin SMS sau e-mail şi să nu introducem datele cardului pe site-uri necunoscute.