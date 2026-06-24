BNR avertizează că obiectivul României trebuie să fie reducerea deficitului. Eugen Rădulescu: Sau ne îndreptăm spre modelul Grecia

BNR avertizează că obiectivul României trebuie să fie reducerea deficitului. Sursa foto: Agerpres Foto

Principalul obiectiv al ţării, în acest moment şi în viitor, trebuie să fie reducerea deficitului public fie de bunăvoie, fie ne îndreptăm către modelul grecesc, a afirmat Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, la un eveniment de specialitate, notează Agerpres.

"În momentul de faţă şi în viitorii ani principalul obiectiv trebuie să fie reducerea deficitului public. Acesta trebuie să fie ţinta cea mai importantă a României. Avem două variante: o facem de bunăvoie, ordonat, cu scăderi mici ale producţiei sau cu creşteri lente, aşa cum pare că începem să ne îndreptăm spre o stabilizare a economiei sau avem modelul Grecia, pentru că suntem foarte aproape de asta, deşi grecii au ajuns acolo de la 250% din PIB, faţă de noi cu 65% din PIB. Dacă politicienii spun că trebuie să reducem inflaţia şi să mărim salariile şi pensiile, asta arată, dincolo de analfabetism, o carenţă de a înţelege lumea în care trăim", a spus Rădulescu.

Potrivit acestuia, problema reducerii deficitului bugetar este extrem de importantă.

"Deficitul bugetar reprezintă elefantul din magazinul de porţelan. Chestiunea este de o seriozitate pe care cred că sunt destul de mulţi cei care nu reuşesc să o perceapă cât de cât. Acum 20 de ani, datoria publică a României era de 11,6% din PIB. Acum am depăşit 60% din PIB. Ce am făcut cu banii ăştia? Nimic. Nu au fost decât bani aruncaţi pe fereastră.

Este adevărat că în acest interval de timp am avut un progres extraordinar instituţional, am avut foarte multe legi adoptate, reglementări, inclusiv la Banca Naţională. După ce am aderat la UE, lucrurile s-au schimbat în mod radical în materie de abordare. Am avut o ancoră de care să ne ţinem de fiecare dată. Cu toate acestea, societatea a decis să trăiască mai bine decât produce şi asta s-a întâmplat. Salariile şi pensiile au crescut mai repede decât a crescut producţia şi decalajul între cele două a fost din ce în ce mai pronunţat. O vreme, lucrul acesta n-a fost rău. A fost bun pentru că în 2006 eram la 39% din PIB-ul pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare. Acum, suntem la dublu, la 78%", a explicat consilierul.

El spune că o perioadă de timp creşterea consumului a fost benefică.

"O vreme, această politică de a permite creşteri ale consumului mai mari decât creşterea producţiei a fost suportabilă şi benefică atâta timp cât am avut modificări instituţionale şi legislative care au dus la o societate mai incluzivă", a explicat Rădulescu.

România se împrumută la dobânzi uriaşe

Acesta a menţionat că, în prezent, România se împrumută la dobânzi foarte mari.

"Avem anul acesta 3% din PIB dobânzi la datoria publică. Asta înseamnă mai mult decât toate cheltuielile de învăţământ. Înseamnă o autostradă în fiecare an pe care plătim numai dobânzi. În momentul de faţă cu 60% din PIB datorie publică, plătim dobânzi mai mari decât plăteşte Franţa, care are 120% din PIB datorie publică. De ce? Pentru că noi ne împrumutăm la dobânzi duble faţă de Franţa. (...) În momentul în care îţi propui în anul 2023 cu 7% deficit din PIB se ajungi în 2024 la 5% din PIB şi ceea ce faci este să creşti cu două procente deficitul ţi-ai ruinat posibilitatea de a te împrumuta în condiţii cât de cât decente", a subliniat finanţistul.

În context, Rădulescu a avut aprecieri pozitive la politica guvernamentală din ultimul an.

"Este o performanţă extraordinară să pleci de la un deficit de aproape 8% în anul anterior şi să ajungi în patru luni din acest an la numai 1,17%. Este o performanţă, categoric o performanţă, care ar fi putut să se traducă într-o reducere abruptă a costului împrumuturilor externe. Nu s-a întâmplat asta! De ce? Din cauza crizei politice? Această criză politică nu ne preocupă numai din cauza faptului că nu avem un guvern care să ia decizii importante ci pentru că există riscul ca un nou guvern să pornească iarăşi pe calea cealaltă, să-şi imagineze că putem 'să ne dăm în bărci'! Am reuşit să reducem puţin deficitul, gata, ajunge, nu ne mai obosim, e bine să trăim foarte bine astăzi şi vedem ce se va întâmpla mâine", a subliniat Eugen Rădulescu.

Acesta a participat la lansarea primei ediţii a cercetării sociologice "INDEXUL Newmoney.ro - INSCOP, cu tema "România între incertitudini şi speranţă", care a avut loc la Academia de Studii Economice, în cadrul conferinţei NewMoney.talks / Punctul de inflexiune organizată de newmoney.ro şi Informat.ro, cu sprijinul INSCOP, Strategic Thinking Group.