Bogații au ajuns să închirieze lingourile de aur, ca să nu mai stea degeaba cu ele în seifuri

2 minute de citit Publicat la 07:00 20 Noi 2025 Modificat la 07:06 20 Noi 2025

Tot mai mulți investitori bogați preferă să își închirieze lingourile de aur decât să le lase să stea degeaba în seifuri. FOTO Getty Images

Prețul aurului a atins noi recorduri în acest an, iar tot mai mulți investitori bogați preferă să își închirieze lingourile de aur decât să le lase să stea degeaba în seifuri, scrie CNBC.

„M-au sunat o mulțime de oameni care mi-au spus: Am lingouri de aur în valoare de 2 milioane de dolari, am lingouri de un milion de dolari. Puteți să le închiriați pentru mine?”, a declarat Gaurav Mathur, fondatorul SafeGold. „Ce s-a schimbat foarte mult în ultimele luni este că mulți clienți bogați s-au obișnuit cu ideea de leasing”, a declarat el pentru CNBC. Mathur adăugat că nivelul de închiriere la SafeGold a crescut de la 2 milioane la 40 de milioane de dolari de la începutul anului.

„Oamenii nu mai cumpără aur doar ca să aștepte să ajungă la 5.000 de dolari. Vor să îl dețină indiferent de preț, și apoi se gândesc imediat: Cum îl pun la treabă?” a spus Keith Weiner, fondator și CEO al Monetary Metals.

Specialiștii intervievați de CNBC spun că mecanismul este logic: investitorii care oricum păstrează aurul pot câștiga dobânzi plătite tot în aur, iar bijutierii și fabricanții care îl închiriază își pot acoperi mai ușor necesarul de metal pentru producția zilnică. Pentru că plățile se fac în aur, nu în dolari, companiile evită riscul fluctuațiilor de preț și își pot menține stocurile fără pierderi.

SafeGold oferă în prezent un randament de 2% pentru închirierile garantate și de 4% pentru cele negarantate. Ratele au ajuns anterior și la 3%, respectiv 5%.

Joseph, un antreprenor american, spune că și-a dublat cantitatea de aur închiriată prin Monetary Metals în ultimul an, în contextul creșterii prețurilor. El câștigă în jur de 3,8% anual, plătit în aur. „Singurul pariu sigur este că monedele se vor deprecia,” a spus el. „Băncile centrale cumpără aur într-un ritm fără precedent. Trăim într-o lume cu o datorie globală uriașă. Rezerva de aur este decizia cea mai lipsită de stres.”

Cum funcționează leasingul de aur

Leasingul de aur funcționează ca un împrumut, dar activul este măsurat în uncii, nu în bani.

Investitorii dau lingouri de aur unei platforme de leasing ori unui finanțator, care le împrumută apoi unei companii. Pentru bijutieri, rafinării sau fabrici, acest sistem elimină nevoia de a împrumuta bani pentru a cumpăra aur și evită astfel riscul creșterii prețului.

Compania plătește o dobândă (sub formă de aur), iar la final returnează aceeași cantitate de metal sau prelungește închirierea.

Când trebuie să înapoieze aurul, companiile cumpără aceeași cantitate la prețurile actuale. Astfel, dacă aurul crește, și produsele lor se vând mai scump, compensând costul rambursării.

Deși leasingul de aur este folosit de decenii de băncile centrale și băncile de metale prețioase, noutatea este că acum au intrat în acest joc și investitorii individuali bogați.