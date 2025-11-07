Bulă sau boom? La ce ar trebui să fim atenți dacă vine sau nu o criză financiară. Ce arată creșterea prețului aurului

În cel mai rău caz, o prăbușire a pieței ar putea șterge trilioane de dolari de pe piețele financiare. Foto: Profimedia Images

Trilioane de dolari ar putea fi pierdute în cazul unei prăbușiri a piețelor financiare. Experții din întreaga lume, inclusiv băncile centrale, avertizează asupra riscurilor, însă, care sunt semnele de urmărit?

Se estimează că o jumătate de trilion de dolari au fost șterse de pe piețele financiare săptămâna aceasta, deoarece unele dintre cele mai mari companii de tehnologie, inclusiv Nvidia, Microsoft și Palantir Technologies, au înregistrat o scădere temporară, dar considerabilă, a prețurilor acțiunilor lor marți.

Poate că a fost doar o corecție de scurtă durată, dar experții avertizează asupra semnelor tot mai mari ale unei prăbușiri a piețelor financiare, care ar putea costa de câteva ori această sumă, scrie Euronews.

Având în vedere creșterea dependenței de tehnologie și inteligență artificială, criticii susțin că pariul pe aceste profituri este un joc de noroc, subliniind că viitorul rămâne incert.

Banca centrală din Singapore s-a alăturat unui cor global de avertismente din partea FMI, a președintelui Fed, Jerome Powell, și a lui Andrew Bailey cu privire la acțiunile supraevaluate.

Autoritatea Monetară din Singapore a declarat miercuri că o astfel de tendință este alimentată de „optimismul în capacitatea inteligenței artificiale de a genera suficiente randamente viitoare”, ceea ce ar putea declanșa corecții bruște pe piața bursieră în general.

Goldman Sachs și Morgan Stanley prevăd o scădere de 10-20% a acțiunilor în următorii unu-doi ani, au declarat directorii lor generali la Summitul Global Financial Leaders' Investment Summit din Hong Kong, relatează CNBC.

Experții intervievați de Euronews sunt, de asemenea, de acord că o corecție semnificativă ar putea urma în viitorul apropiat.

În cel mai rău caz, o prăbușire a pieței ar putea șterge trilioane de dolari de pe piețele financiare.

Potrivit lui Mathieu Savary, strateg șef european la BCA Research, companiile Big Tech, inclusiv Nvidia și Alphabet, ar provoca o prăbușire a pieței de 4,4 trilioane de dolari (3,8 trilioane de euro) dacă ar pierde doar 20% din valoarea acțiunilor lor.

„Dacă scad cu 50%, vorbim despre o prăbușire de 11 trilioane de dolari (9,6 trilioane de euro)”, a spus el.

Cursa AI: Bulă sau boom?

Piața bursieră din SUA a sfidat așteptările în acest an. Indicele S&P 500 a crescut cu aproape 20% în ultimele 12 luni, în ciuda tensiunilor geopolitice și a incertitudinii comerciale globale generate de politicile tarifare ale Washingtonului. Cele mai puternice câștiguri au fost în domeniul tehnologiei, susținute de optimismul privind profiturile viitoare din domeniul inteligenței artificiale.

În timp ce marile companii tehnologice continuă să producă rezultate, cu investiții de miliarde de dolari în inteligență artificială și dezvoltări masive de infrastructură care devin acum ceva obișnuit, îngrijorările cresc cu privire la încetinirea economiei americane. Odată ce apar cifre noi, acestea ar putea zdruncina investitorii.

Entuziasmul pentru inteligența artificială este cel mai evident în câștigurile extraordinare ale acțiunilor Nvidia și în creșterea evaluării. Compania este esențială pentru revoluția tehnologică, deoarece unitățile sale de procesare grafică (GPU) sunt esențiale pentru calculul bazat pe inteligență artificială.

Acțiunile Nvidia au crescut cu peste 3.000% de la începutul anului 2020, devenind recent cea mai valoroasă companie publică din lume. Numai între iulie și octombrie, capitalizarea de piață a companiei a crescut cu 1 trilion de dolari (870 de miliarde de euro) - aproximativ egal cu PIB-ul anual al Elveției. Acțiunile sale se tranzacționează la aproximativ 45 de ori câștigurile proiectate pentru anul fiscal în curs.

Derren Nathan de la Hargreaves Lansdown a declarat: „O mare parte din această creștere este susținută de progresul financiar real și, în ciuda creșterii nominale masive a valorii, evaluările relative nu par suprasolicitate.”

Analiștii dezbat dacă piața actuală reflectă bula dot-com din 2000. Nathan observă că multe companii de tehnologie care au dat faliment la acea vreme nu au atins niciodată profitabilitatea, spre deosebire de giganții de astăzi, care generează venituri și profituri puternice, cu o cerere robustă pentru produsele lor.

Ben Barringer, director global al departamentului de cercetare tehnologică de la Quilter Cheviot, a adăugat: „Având în vedere că guvernele investesc masiv în infrastructura de inteligență artificială și că se prefigurează reduceri de tarife, sectorul are fundații solide. Este o piață scumpă, dar nu neapărat o bulă puternică. Avântul este greu de menținut și nu orice companie va prospera.”

BCA Research anticipează formarea unei bule, deși nu este programată să explodeze imediat. Strategistul șef european, Mathieu Savary, a declarat că astfel de bule ating, în mod tradițional, apogeul atunci când firmele încep să se bazeze pe finanțare externă pentru proiecte mari.

Investițiile în active pentru creșteri viitoare, sau cheltuielile de capital, ca pondere din fluxul de numerar operațional, au crescut de la 35% la 70% pentru firme de tehnologie precum Microsoft, Google și Meta care operează rețele masive de cloud computing.

„Ponderea veniturilor operaționale va depăși probabil 100% înainte de a atinge vârful”, a adăugat Savary. Aceasta înseamnă că în curând ar putea investi mai mult decât câștigă din operațiuni.

Printre exemplele recente de firme Big Tech care apelează la finanțare externă pentru astfel de mișcări se numără proiectul Hyperion al Meta cu Blue Owl Capital și emisiunea de obligațiuni de 3 miliarde de euro a Alphabet pentru extinderea inteligenței artificiale și a cloud-ului.

Deși creșterea investițiilor în inteligență artificială este greu de susținut, Barringer de la Quilter a declarat pentru Euronews: „Dacă cheltuielile de capital încep să se modereze mai târziu în acest an, piețele ar putea începe să devină nervoase.”

Alți factori de urmărit includ rentabilitatea capitalului investit și creșterea randamentelor și a presiunilor inflaționiste, care ar putea semnala un cost mai mare al capitalului și o bulă bursieră care se apropie de sfârșit.

„Dar încă nu am ajuns acolo”, a spus Savary.

Alte preocupări și modalități de protejare împotriva turbulențelor de pe piață

Chiar dacă firmele de tehnologie se bucură de valul inteligenței artificiale, așteptările umflate privind profiturile viitoare s-ar putea dovedi dificil de îndeplinit.

„Principala problemă a scepticilor s-ar putea să nu fie potențialul inteligenței artificiale în sine, ci evaluările pe care investitorii le plătesc pentru acest potențial și viteza cu care se așteaptă ca acesta să se materializeze”, a declarat Russ Mould, directorul de investiții al AJ Bell.

Un raport recent al BCA reflectă motivele tot mai numeroase pentru a pune sub semnul întrebării narațiunea despre inteligența artificială, însă tehnologia „rămâne o forță puternică”, a declarat grupul.

Dacă optimismul investitorilor va încetini, „o corecție bruscă a pieței tehnologice ar putea avea în continuare efecte de domino pe piețele mai largi, având în vedere ponderea dominantă a sectorului în indicii globali”, a declarat Barringer. El a adăugat că alte regiuni și clase de active, cum ar fi obligațiunile și mărfurile, ar fi mai puțin afectate direct și ar putea oferi un echilibru important în timpul unei recesiuni.

Potrivit Emmei Wall, strateg șef de investiții la Hargreaves Lansdown, „investitorii ar trebui să profite de această oportunitate pentru a obține câștiguri impresionante și a-și diversifica portofoliile pentru a include o gamă largă de sectoare, zone geografice și clase de active – adăugând rezistență portofoliilor. Creșterea prețului aurului arată din nou un semnal de alarmă – o sirenă că această creștere nu va dura.”