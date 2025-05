Burduja: Termocentrala de la Iernut trebuie pusă în funcțiune anul acesta, chiar dacă firma Duro Felguera este în insolvență

Centrala de la Iernut. Foto: Agerpres

Ministerul Energiei a pregătit variante de lucru pentru a finaliza lucrările la termocentrala de la Iernut, astfel încât aceasta să fie pusă în funcţiune la capacitate maximă în acest an, indiferent de soarta companiei Duro Felguera, care se află în insolvenţă, a anunţat marţi ministrul Energiei, Sebastian Burduja, citat de Agerpres.



"Proiectul noii centrale termoelectrice cu ciclu combinat de la Iernut a atins o bornă tehnică esenţială: învârtirea cu succes a turbinei cu gaz nr. 16 la turaţie redusă (turning gear), alături de toate sistemele auxiliare de siguranţă. Acest progres marchează o etapă cheie, iar proiectul a atins per total un grad de finalizare de 98%. Ce este mai greu abia urmează. De ce? Situaţia financiară extrem de dificilă a executantului Duro Felguera - aflat în insolvenţă - afectează în continuare ritmul lucrărilor şi generează riscuri suplimentare. (...) Conducerea Romgaz continuă să depună eforturi pentru a menţine progresul pe şantier. Prin întâlniri constante cu reprezentanţii executantului, sunt căutate soluţii tehnice şi contractuale pentru recuperarea întârzierilor. De asemenea, pentru susţinerea ritmului de execuţie, Romgaz a iniţiat şi plata directă a unor subcontractori, inclusiv General Electric, ca măsură de sprijin menită să accelereze lucrările şi să reducă blocajele financiare", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.



El a subliniat că, în această perioadă complexă, Ministerul Energiei îşi reafirmă sprijinul ferm pentru asigurarea continuităţii lucrărilor şi finalizarea cu succes a acestui proiect vital pentru sectorul energetic românesc, "fiecare pas înainte reprezentând un pas important către energie mai sigură şi mai ieftină şi o infrastructură modernă pentru viitor".



"Am conştiinţa că salvarea acestui proiect a fost şi rămâne prioritate zero. De la preluarea mandatului de ministru, am reuşit alături de echipa Romgaz să deblocăm investiţia, să semnăm un nou contract şi să ducem proiectul de la 80% la 98%. Problemele Duro Felguera nu au legătură cu investiţia de la Iernut, Romgaz fiind cu toate plăţile la zi către executantul lucrărilor. Suntem pregătiţi cu variante de lucru pentru finalizarea celor 2% rămaşi din lucrări pentru a pune în funcţiune termocentrala de la Iernut la capacitate maximă în acest an, indiferent de soarta companiei Duro Felguera", a notat ministrul.



În acelaşi timp, el a subliniat că reprezentanţii ministrului Energiei rămân "prudenţi şi realişti cu privire la următoarele elemente care ar putea afecta termenul de finalizare", având în vedere că proiectul Iernut este "un proiect recuperat", demarat în anul 2017.



Astfel, ministrul Energiei a făcut referire la unele probleme la echipamente, care ar putea fi depistate doar în perioada de teste şi probe pentru punerea în funcţiune. De asemenea, a făcut referire la prelungirea termenelor estimate iniţial necesare pentru curăţarea şi spălarea circuitelor din cauza staţionării pe o perioadă îndelungată, precum şi la necesitatea repetării unor teste şi probe în vederea atingerii indicatorilor de performanţă din Contractul de finanţare semnat cu Ministerul Energiei.



În aprilie 2023, Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz a încheiat cu Duro Felguera contractul de achiziţie având ca obiect "Finalizarea lucrărilor şi punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii: Dezvoltarea CTE Iernut prin construcţia unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze", valoarea contractului fiind de 344,9 milioane lei, fără TVA.



Anterior, în 2016, Romgaz semnase un contract cu firmele Duro Felguera şi Romelectro, pentru realizarea unei noi centrale pentru producerea energiei electrice în cadrul termocentralei Iernut. Centrala ar fi trebuit să fie dată în folosinţă la începutul anului 2020, potrivit planurilor iniţiale. La mijlocul lui 2021, Romgaz a anunţat pe bursă rezilierea contractului.



CCGT Iernut beneficiază de o poziţionare strategică, fiind amplasată în centrul sistemului energetic naţional. Prin acest proiect se are în vedere acoperirea consumului naţional de electricitate prin acţionarea pe pieţele de energie electrică angro şi de echilibrare, asigurarea de servicii tehnologice pentru sistemul energetic naţional, eliminarea posibilelor blocaje în reţeaua din nord-vestul României. Capacitatea brută de energie electrică a centralei va fi de 430 MW. Centrala cuprinde patru turbine cu gaz, plus patru cazane recuperatoare pentru producere abur cu trei nivele de presiune şi două turbine cu abur.