Cafeaua rămâne scumpă: preţurile la boabele de cafea Arabica au atins un nivel record

Iubitorii de cafea care sperau la o ieftinire rapidă, de la cotaţiile istorice înregistrate în ultimele luni, ar putea fi nevoiţi să aştepte mai mult. Reducerea aşteptată a tarifelor vamale americane nu s-a materializat încă, iar prețurile la boabele de cafea Arabica au atins un nivel record, a anunțat firma italiană Illycaffe SpA, relatează Agerpres. Mai mult, compania a anunțat că va scumpi, din nou, prețurile.

Firma italiană, cunoscută pentru espresso-ul de lux vândut în cutii argintii şi roşii, va majora din nou preţurile în ianuarie, după două creşteri din acest an, a declarat directorul general Cristina Scocchia într-un interviu.

Preț record la boabele de cafea Arabica

Preţurile la boabele de cafea Arabica au crescut la un nivel record luna trecută, când tarifele vamale americane pentru principalul exportator mondial de cafea, Brazilia, au coincis cu recoltele slabe la nivel global.

Preţurile au scăzut uşor după ce preşedintele american Donald Trump a extins reducerile tarifare la cafeaua braziliană, dar rămân la niveluri istorice ridicate.



„Există o limită cu privire la cât de mult poate absorbi o companie un anumit nivel al preţului cafelei verzi, care este unul nesănătos de ridicat. Vom creşte preţurile în toate ţările şi pe toate canalele”, a spus Scocchia, referindu-se la creşterea costurilor cu boabele neprăjite.



Deciziile Illycaffe vor fi probabil copiate de alte firme care se ocupă cu prăjitul cafelei, deoarece preţurile de consum nu au ajuns încă din urmă preţurile materiilor prime.

Orice creştere a preţurilor cafelei pe rafturile magazinelor tinde să aibă o întârziere de „câteva luni” sau uneori chiar un an, potrivit lui Carlos Mera, şeful departamentului de cercetare pentru piaţa de mărfuri agricole la Rabobank. Carlos Mera se aşteaptă să vadă şi mai multe creşteri de preţuri în lunile următoare.



Illycaffe se aşteaptă că preţurile boabelor de cafea neprăjită să se stabilizeze undeva între 2,80 şi 3 dolari pe livră în a doua jumătate a anului 2026, ceea ce este încă peste media ultimilor cinci ani.



„Speram la o scădere mult mai dramatică”, a declarat Scocchia. Industria cafelei se confruntă cu o situaţie „foarte, foarte dificilă” din cauza preţurilor persistent ridicate ale boabelor neprăjite, o situaţie care în opinia lui Scocchia are legătură mai mult cu speculaţiile decât problemelor reale de aprovizionare.



Firma italiană şi-a menţinut strategia de aprovizionare din Brazilia în perioada în care au fost în vigoare tarifele americane, deoarece are amestecuri unice care necesită cafeaua braziliană. Acum Illycaffe intenţionează să încheie parteneriate de producţie în SUA, care este responsabilă pentru 20% din cifra sa de afaceri.



Illycaffe a subliniat că, în pofida preţurilor ridicate, cererea de cafea a rămas rezistentă, compania aşteptându-se ca piaţa să continue să crească într-un ritm de o singură cifră.