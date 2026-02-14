Ce se va întâmpla cu factura la gaze după expirarea plafonării: "Am găsit o formulă hibridă", anunță ministrul Energiei

Bogdan Ivan susține că preţul final la gaze nu ar trebui să fie mai mare de 0,31 lei pe kW, cât este acum. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

După expirarea schemei de plafonare a prețului la gaze naturale, după 31 martie, se va aplica o formulă hibridă pentru consumatorul final, astfel încât prețul să nu crească, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la Digi 24.

”O să o explic cât de simplu posibil pot. În momentul de faţă, pentru a ne asigura că nu avem o explozie a preţurilor, în contextul în care, în mod normal, nu aveam de ce să avem un preţ mai mare după data de 31 martie, totuşi au apărut oferte în piaţă la marii furnizori şi cu 18-20% mai mari decât cele de astăzi”, a declarat Bogdan Ivan,

Bogdan Ivan susține că preţul final la gaze nu ar trebui să fie mai mare de 0,31 lei pe kW, cât este acum. Dacă se va depăşi acest preț, va plăti statul diferența.



”Din acest motiv am găsit o formulă, oarecum hibridă, în care plafonăm preţul la producător la o cotă mai mică decât astăzi şi doi avem un plafon maxim pentru tariful reglementat la transportatorul de gaze şi la distribuitorul de gaze şi la furnizor.

În această formulă ne asigurăm că indiferent, pe această plajă, cât de sus vor merge, dacă ar fi să vorbim că tot vor merge la preţul maxim, el nu va depăşi preţul final astăzi plafonat de 0,31 lei pe kW, 310 lei pe MW. Şi asta este plafonul de stat. Iar dacă vine un preţ mai mare decât 0,31, diferenţa o plăteşte tot statul român.

În această formă, îi stimulăm pe furnizori, pe distribuitori să-şi optimizeze cheltuielile şi astfel să scadă în acea marjă care este reglementată, şi astfel scadă costurile”, a mai spus Bogdan Ivan.

La începutul lunii februarie, ministrul Energiei a anunțat, la scurt timp după ce Ilie Bolojan a spus că liberalizarea gazelor se amână, că prețurile la gaze nu vor crește.

Bogdan Ivan a spus că românii nu mai puteau suporta o nouă rundă de scumpiri, iar o liberalizare treptată a pieței de gaz înseamnă că prețurile nu vor crește necontrolat și permite companiilor private să rămână competitive.