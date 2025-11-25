Cel mai mic salariu mediu net din țară este în Vrancea. Județul este pe ultimul loc din România la nivelul veniturilor

1 minut de citit Publicat la 18:04 25 Noi 2025 Modificat la 18:04 25 Noi 2025

Statisticile nu includ veniturile personalului MApN, MAI, SRI și nici ale magistraților. sursa foto: Getty

Salariul mediu net din Vrancea a fost de doar 4.000 de lei în august 2025, cel mai mic din România și cu aproape 26% sub media națională. Județul rămâne pe ultimul loc la nivelul veniturilor, potrivit Direcției Județene de Statistică, relatează Agerpres.

Directorului Direcției Județene de Statistică, Vasile Apostu Croitoru, explică faptul că, în timp ce media națională a atins 5.387 de lei net, Vrancea continuă să rămână mult în urmă.

„Câştigul salarial mediu brut în judeţul Vrancea a fost, în luna august 2025, de 6.651 lei, iar cel net de 4.000 lei. Faţă de luna precedentă, câştigul salarial brut este cu 65 de lei mai mare, respectiv 0,1%, iar cel net cu 34 de lei mai mare, respectiv o creştere cu 0,09% faţă de luna iunie. La nivel naţional, câştigul salarial mediu brut realizat în luna august a fost de 9.002 lei, iar cel net de 5.387 lei. După cum se vede, Vrancea se plasează în josul clasamentului în ceea ce priveşte veniturile, salariul mediu în Vrancea în luna august 2025 fiind cu 25,8% mai mic decât cel înregistrat pe ţară”, a declarat acesta.

Potrivit Direcției Județene de Statistică Vrancea, cele mai mici salarii nete s-au înregistrat în industrie și construcții, unde media a fost de 3.746 de lei. În agricultură, silvicultură și pescuit, câștigul net a fost de 3.985 de lei, iar în servicii – singurul sector care trece de pragul de 4.000 de lei – salariul mediu net a ajuns la 4.142 de lei.

Statisticile nu includ veniturile personalului MApN, MAI, SRI și nici ale magistraților, categorie salarială necuprinsă în aceste rapoarte.