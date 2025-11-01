Cererile pentru ajutorul la încălzire pot fi depuse începând cu 1 noiembrie. Cine poate primi banii

1 minut de citit Publicat la 19:40 01 Noi 2025 Modificat la 19:40 01 Noi 2025

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială va efectua plăţile pentru acest beneficiu social prin intermediul agenţiilor teritoriale, începând cu luna decembrie 2025. Foto: Getty Images

Cererile pentru ajutorul la încălzire și suplimentul pentru energie pot fi depuse începând cu 1 noiembrie 2025 de persoanele aflate în situații vulnerabile, a anunțat sâmbătă Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), potrivit Agerpres. În cazul ajutorului pentru încălzire, banii vor fi acordați pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, în timp ce sprijinul financiar pentru facturile la energie va fi acordat pe tot parcursul anului.



aferent sezonului rece 2025-2026, precum şi suplimentul pentru energie pot fi solicitate începând cu luna noiembrie, în conformitate cu Legea nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru



Consumatorii vulnerabili pot beneficia de ajutor pentru încălzire, care acoperă total sau parţial costurile cu încălzirea locuinţei în perioada 1 noiembrie 2025 - 31 martie 2026, şi suplimentul pentru energie, acordat lunar, pe tot parcursul anului. Ajutorul pentru încălzire aferent sezonului rece 2025-2026, precum şi suplimentul pentru energie pot fi solicitate începând cu luna noiembrie, în conformitate cu Legea nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie



Ajutorul pentru încălzirea locuinţei este acordat în baza dispoziţiei primarului şi sunt eligibile:

familiile sau persoanele singure fără alte bunuri ori proprietăţi

familiile care un un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană

persoanele singure care au un venit mediu lunar până la 2.053 lei

„Ca şi în anii anteriori, cererea-declaraţie pe propria răspundere se completează şi se depune la primăria primăria localităţii pe raza căreia se află locuinţa solicitantului. Formularele pot fi obţinute de la sediul şi site-ul primăriei sau de pe site-ul agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială / al municipiului Bucureşti”, precizează sursa citată.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială va efectua plăţile pentru acest beneficiu social prin intermediul agenţiilor teritoriale, începând cu luna decembrie 2025.



Pentru sezonul rece trecut, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), prin agenţiile teritoriale, a efectuat plata a 2 milioane de ajutoare şi suplimente, aferente tuturor surselor de încălzire utilizate de populaţie - energie termică, gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri - însumând aproximativ 1,03 miliarde lei.

Cele mai multe ajutoare şi suplimente au fost acordate pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri (peste 1,5 milioane ajutoare, aproximativ 911 milioane lei), urmate de gaze naturale (peste 160.000 ajutoare, aproximativ 35 milioane lei), energie electrică (peste 270.000 ajutoare, aproximativ 76 milioane lei), energie termică (aproximativ 38.000 ajutoare, aproximativ 10 milioane lei).



Pe ultimele patru sezoane reci (2021-2024), numărul total de ajutoare şi suplimente plătite, conform Legii nr. 226/2021, a depăşit 6,7 milioane, iar suma totală acordată s-a ridicat la aproximativ 3,67 miliarde lei.