Cine este Mugur Tolici, noul șef din BNR, a cărui semnătură va apărea pe banii noi

2 minute de citit Publicat la 21:47 24 Iun 2026 Modificat la 21:50 24 Iun 2026

Mugur Tolici a preluat, de la 1 februarie, funcția de director al Direcției emisiune, tezaur și casierie (DETC) din cadrul Băncii Naționale a României (BNR). Foto: Universitatea de Vest din Timișoara / Facebook

Banca Națională a României a anunțat, miercuri, punerea în circulație de bancnote noi, emisiunea 2026, pentru toate cupiurile aflate în prezent în uz: de la 1 leu până la 500 de lei. Acum însă, Direcția Emisiune, Tezaur și Casierie (DETC) a BNR are un nou director, a cărui semnătură o va înlocui pe cea a lui Ion Nițu, lângă cea a lui Mugur Isărescu pe banii noi: cea a fostului director al Direcției de Resurse Umane, Mugur Tolici.

Mugur Tolici a preluat, de la 1 februarie, funcția de director al Direcției emisiune, tezaur și casierie (DETC) din cadrul Băncii Naționale a României (BNR), a anunțat BNR, potrivit Agerpres, la finalul lunii ianuarie.

Mugur Tolici a fost directorul Direcției de Resurse Umane și a preluat atribuțiile lui Ion Nițu, care a condus DETC din 1999.

„Preluarea conducerii Direcției emisiune, tezaur și casierie reprezintă o responsabilitate pe care mi-o asum cu profesionalism și respect, așa cum mi-am îndeplinit toate rolurile profesionale în cei peste 30 de ani de activitate în Banca Națională”, spunea Mugur Tolici la vremea respectivă.

Mugur Tolici și-a început cariera la BNR în 1994 și a condus câteva direcții din structura instituției înainte să devină director de resurse umane, în noiembrie 2009. Mai exact, el a fost director al Direcției de politică monetară până în 1999, consilier al viceguvernatorului BNR Cristian Popa în perioada 2000-2004 și apoi director de cabinet al guvernatorului Mugur Isărescu din decembrie 2004 până în martie 2008. Ulterior, acesta a ocupat postul de director adjunct al DETC.

Din 2009 – 2026, el a fost directorul Direcției de Resurse Umane, o funcție în care a gestionat politicile de personal ale instituției. Între 2018 - 2019, Mugur Tolici a îndeplinit și funcția de reprezentant al României la Fondul Monetar Internațional (FMI).

Mugur Tolici este absolvent al specializării Finanțe-Bănci din Academia de Studii Economice (1993), unde, în 2010, a obținut și diploma de doctor în economie. În 1998, el a urmat cursurile unui program în domeniul afacerilor internaționale la Georgetown University.

Noile bancnote vor avea imprimată pe avers data de „1 februarie 2026” și vor purta semnătura guvernatorului BNR, precum și pe cea a noului casier central, Mugur Tolici.

BNR precizează că designul bancnotelor nu se schimbă. Toate celelalte elemente grafice, caracteristicile și elementele de siguranță rămân aceleași ca în cazul bancnotelor aflate deja în circulație.

Bancnotele din emisiunea „1 februarie 2026” vor fi introduse treptat, în funcție de nevoile reale ale circulației monetare.

Acestea vor circula în paralel cu bancnotele existente, astfel că românii nu trebuie să facă niciun demers pentru schimbarea banilor pe care îi au deja.