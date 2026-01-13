Angajații unei fabrici din China care produce păpuși Labubu sunt exploatați, susține un ONG. Unii dintre muncitori sunt minori

Păpușă Labubu produsă de compania chineză Pop Mart. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un ONG pentru drepturile muncii afirmă că a găsit dovezi de exploatare a muncitorilor în lanțul de aprovizionare al jucăriilor Labubu, păpușile pufoase care au cucerit lumea anul trecut, potrivit The Guardian.

Labubu, niște spiriduși cu dinți proeminenți fabricați de compania chineză de jucării Pop Mart, au devenit unul dintre cele mai de succes exporturi culturale ale Chinei. Doar în prima jumătate a anului 2025, linia de jucării „The Monsters”, care include Labubu, a generat vânzări de 4,8 miliarde de yuani (625 milioane euro) pentru compania listată la bursa din Hong Kong.

În august, directorul general al Pop Mart, Wang Ning, a declarat că firma este pe cale să atingă venituri de 20 de miliarde de yuani în 2025 (2,6 miliarde euro).

Muncitori exploatați în fabrica Labubu

Potrivit unei investigații realizate de China Labor Watch (CLW), un ONG cu sediul la New York, unul dintre furnizorii Pop Mart pentru Labubu a fost implicat în practici de muncă exploatatoare. Acestea includ obligarea muncitorilor să semneze contracte în alb, angajarea tinerilor de 16 și 17 ani fără protecțiile speciale prevăzute de legislația chineză pentru lucrătorii tineri, instruire insuficientă în materie de sănătate și siguranță, precum și alte încălcări ale drepturilor muncii la o fabrică din provincia Jiangxi, din sud-estul Chinei.

CLW a trimis investigatori la Shunjia Toys, din districtul Xinfeng, provincia Jiangxi, o fabrică care are peste 4.500 de angajați, pe o perioadă de trei luni în 2025. Cercetătorii au intervievat peste 50 de angajați, inclusiv trei sub vârsta de 18 ani. Toți muncitorii lucrau exclusiv la producția de Labubu.

Cercetătorii au constatat că fabrica angaja muncitori cu vârste între 16 și 18 ani, lucru legal conform legislației chineze, dar numai cu protecții speciale, cum ar fi interdicții privind munca periculoasă sau solicitantă fizic. La Shunjia, muncitorii între 16 și 18 ani erau repartizați pe posturi standard de pe linia de asamblare, fără nicio diferență de volum de muncă sau de ținte de producție față de muncitorii adulți.

„Muncitorii minori, de asemenea, în general nu înțelegeau natura contractelor pe care le-au semnat și nu aveau o concepție clară asupra statutului lor legal atunci când erau întrebați”, se arată în raportul CLW.

Investigația a mai constatat că muncitorii semnau în mod obișnuit contracte de muncă în alb. CLW a spus că lucrătorilor li se cerea să își completeze datele personale pe contracte, în timp ce detalii precum durata contractului, conținutul muncii, salariul și asigurările sociale erau lăsate „necompletate și neexplicate”.

„Muncitorilor li se acordau cel mult cinci minute pentru a finaliza procesul și li se spunea explicit să nu citească sau să completeze alte secțiuni”, a precizat CLW.

Peste 100 de ore suplimentare lucrate pe săptămână

Reflectând cererea explozivă pentru aceste jucării, muncitorii au declarat că li se impuneau obiective de producție nerealiste, o echipă de 25–30 de lucrători fiind obligată să asambleze cel puțin 4.000 de Labubu pe zi. Legea muncii din China limitează orele suplimentare lunare la 36 de ore, însă CLW a constatat că muncitorii lucrau adesea peste 100 de ore suplimentare pe lună.

Shunjia Toys are o capacitate oficială de producție de 12 milioane de jucării pe an, cu planuri anunțate la sfârșitul lui 2025 de extindere la 33 de milioane.

Aceasta reprezintă o mică parte din producția totală de Labubu, despre care Pop Mart a declarat anul trecut că era de aproximativ 30 de milioane de unități pe lună. Compania colaborează cu o gamă largă de parteneri locali de producție din China și Asia de Sud-Est, cu adăugiri recente în Mexic, pe fondul creșterii cererii.

Cu toate acestea, interviurile CLW sugerează că Shunjia producea deja mult peste 12 milioane de unități anual, două echipe fiind estimate să producă singure peste 24 de milioane de unități pe an. „Acest decalaj dintre capacitatea planificată și producția reală nu este neobișnuit în sectorul manufacturier din China”, a declarat Li Qiang, directorul executiv al CLW. „Atunci când cererea pieței crește rapid, producția se extinde adesea mult peste nivelurile planificate, iar presiunea rezultată este suportată direct de muncitori.”

Cum răspunde Pop Mart acuzațiilor

Un purtător de cuvânt al Pop Mart a declarat: „La Pop Mart, tratăm foarte serios bunăstarea și siguranța muncitorilor din fabricile noastre de producție pentru terți. Desfășurăm audituri regulate și standardizate ale partenerilor noștri din lanțul de aprovizionare OEM, inclusiv audituri anuale independente realizate de firme de audit profesioniste recunoscute la nivel internațional.

Apreciem informațiile aduse la cunoștința noastră și investigăm în prezent situația. Pe viitor, Pop Mart va continua să consolideze mecanismele de audit și supraveghere ale lanțului de aprovizionare. Dacă constatările se confirmă, vom solicita ferm partenerilor relevanți să implementeze măsuri corective cuprinzătoare, în conformitate cu legile și reglementările locale.”

Shunjia Toys nu a putut fi contactată pentru comentarii.

Condițiile descrise în fabrica Shunjia Toys nu sunt neobișnuite în sectorul manufacturier din China, unde muncitorii lucrează ore îndelungate pentru salarii mici, iar aplicarea protecțiilor muncii prevăzute oficial în legislația chineză este limitată.

Replicile Lafufu, produse în ateliere improvizate

Cererea în creștere pentru Labubu a generat, de asemenea, o piață neagră mare pentru falsuri, cunoscute sub numele de „Lafufu”, care sunt adesea produse de lucrători informali, în ateliere improvizate la domiciliu, fără nicio supraveghere a condițiilor de muncă.

Constatările reflectă provocările cu care se confruntă companiile chineze care se extind agresiv pe piețele internaționale, dar de la care se așteaptă din ce în ce mai mult să respecte standarde mai ridicate pentru muncitorii lor.

Li a declarat: „În prezent, mecanismele existente de supraveghere a lanțului de aprovizionare nu par suficiente pentru a identifica și preveni aceste probleme de muncă într-un mod rapid și eficient. Dacă Pop Mart este cu adevărat serioasă în reducerea riscurilor de muncă din lanțul de aprovizionare Labubu, ar trebui să stabilească mecanisme accesibile de sesizare și comunicare pentru muncitori (cum ar fi o linie telefonică independentă și eficientă), să îmbunătățească transparența privind condițiile reale de muncă din fabrici și să își facă publică structura lanțului de aprovizionare, inclusiv producția externalizată, pentru a permite o supraveghere reală.”