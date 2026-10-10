După ce a ieșit complet din acționariatul eMAG, Iulian Stanciu intră în afacerea NIBIRU, alături de Selly

După ce a ieșit complet din acționariatul eMAG, Iulian Stanciu intră în acţionariatul NIBIRU, alături de Selly. FOTO colaj Antena 3 CNN/Agerpres

Inspire Asset Management (I AM), compania de investiţii fondată de Iulian Stanciu, fostul CEO al eMAG, intră în acţionariatul NIBIRU Real Estate, firma care dezvoltă proiectul de entertainment şi leisure lansat în această vară în zona Costineşti, pe litoralul românesc.

"NIBIRU Real Estate, compania care dezvoltă proiectul de entertainment şi leisure lansat în această vară în zona Costineşti, pe litoralul românesc, are un nou acţionar: Inspire Asset Management (I AM), compania de investiţii fondată de Iulian Stanciu. Participarea în capital continuă o investiţie structurată în două etape: o finanţare acordată companiei în faza de dezvoltare, înainte de lansare, şi, ulterior, participarea directă în capitalul acesteia", arată, vineri, reprezentanţii NIBIRU într-un comunicat de presă.

Detaliile financiare ale tranzacţiei nu au fost făcute publice, iar finalizarea ei este condiţionată de obţinerea aprobării Consiliului Concurenţei.

"Cred foarte mult în antreprenoriatul românesc şi vreau să continui să investesc în România, în companii şi proiecte care au ambiţia de a construi la scară mare şi de a crea valoare aici. România are antreprenori buni, talent şi resurse şi cred că putem construi businessuri care să devină relevante nu doar local, ci şi regional. NIBIRU este un ecosistem: în jurul lui au crescut deja, într-un singur sezon, zeci de antreprenori şi operatori, iar fiecare etapă nouă de dezvoltare poate crea mai multe oportunităţi pentru ei. Primul sezon a confirmat atât capacitatea echipei, cât şi potenţialul proiectului. Acesta este genul de proiect în care vreau să fiu implicat şi pe care vreau să îl susţin pe termen lung", a declarat Iulian Stanciu, fondator Inspire Asset Management.

Andrei Şelaru (Selly), CEO NIBIRU, a precizat că Iulian Stanciu şi echipa Inspire Asset Management au ales să investească în NIBIRU înainte de succesul primului sezon şi înainte să existe proiectul pe care publicul îl vede astăzi.

„Iulian Stanciu și echipa Inspire Asset Management au ales să investească în NIBIRU înainte de succesul primului sezon și înainte să existe proiectul pe care publicul îl vede astăzi. Intrarea Inspire Asset Management în acționariat nu este începutul unei relații, ci continuarea firească a unei investiții și a unui parteneriat construite încă din etapa de dezvoltare. Ambiția noastră este mai mare decât NIBIRU. Suntem abia la început”, spune Andrei Șelaru (Selly), CEO NIBIRU.

Acesta afirmă că proiectul ar putea să fie extins la nivel regional.

NIBIRU, un proiect de circa 50 de milioane de euro dezvoltat pe litoralul românesc între Costineşti şi Tuzla, pe o suprafaţă de peste 20 de hectare, de Andrei Şelaru (Selly) împreună cu un grup de investitori, a fost inaugurat în data de 16 iulie.

Primul sezon NIBIRU a atras peste două milioane de vizite, iar împreună cu Beach, Please!, ecosistemul dezvoltat în zonă a depăşit 2,6 milioane de vizite.

Inspire Asset Management (I AM) este compania de investiţii fondată de Iulian Stanciu şi Iulian Portasă, construită ca un vehicul de capital pe termen lung. I AM investeşte direct şi alături de fondurile de private equity locale, cu accent pe România şi Europa Centrală şi de Est, în companii în care poate contribui cu capital, guvernanţă şi experienţă operaţională.

În iunie, Iulian Stanciu a ieșit complet din acționariatul eMAG, cel mai mare retailer online din România, după ce și-a vândut participația de 11,7% către Prosus, acționarul majoritar al grupului