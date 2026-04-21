O altă companie aeriană își suspendă activitatea pe timpul verii și anulează toate zborurile

După ce mai multe încercări de negocieri de pace privind Iranul au eșuat, războiul din Orientul Mijlociu a creat o criză majoră pentru companiile aeriene, atât în ceea ce privește costul combustibilului pentru avioane, cât și siguranța anumitor rute.

Companii aeriene locale precum Emirates și Etihad au continuat să opereze unele zboruri către și din Dubai. Cu toate acestea, mari transportatori internaționali au anulat toate serviciile către Emiratele Arabe Unite și mai multe țări din apropiere, pe măsură ce efectele în lanț ale războiului declanșat de lovitura americano-israeliană din februarie anul trecut continuă să afecteze regiunea Orientului Mijlociu.

Delta Air Lines, United Airlines, Air Canada, British Airways, Air France și KLM se numără printre marile companii aeriene care, în prezent, nu mai operează zboruri către Dubai din cauza preocupărilor continue legate de securitate.

Zborurile BeOnd către Maldive, anulate până în octombrie 2026

Înființată în 2022 ca o companie aeriană cu aeronave Airbus A319 configurate exclusiv cu locuri la clasa business, BeOnd, cu sediul în Malé, avea planuri ambițioase de a deveni principala companie aeriană pentru călătorii care se îndreaptă spre Maldive, potrivit publicației The Street.

Compania opera zboruri către capitala acestei națiuni din Oceanul Indian, asociată cu luxul extrem, din Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Egipt, precum și din orașe europene precum Milano și Zürich.

Înainte de situația actuală, BeOnd se pregătea, de asemenea, să lanseze zboruri din Londra Heathrow și Paris până în decembrie 2026, având în vedere și primul serviciu direct către Maldive din Statele Unite la un moment ulterior.

Însă, după cum reiese acum din disponibilitatea rezervărilor companiei și din datele de zbor Cirium, BeOnd a anulat toate zborurile pentru sezonul de vară.

Deși inițial compania anulase doar rutele mai lungi care includeau o escală în Dubai, cel mai apropiat hub major, scăderea numărului de călători către întreaga regiune a dus, cel mai probabil, la oprirea completă a flotei, în speranța reluării operațiunilor în octombrie 2026.

BeOnd promite „opțiuni flexibile de reprogramare” sau rambursare integrală

„Dacă aveți o rezervare pentru a călători cu noi în această vară, echipa noastră de relații cu clienții vă va contacta în următoarele 72 de ore cu opțiuni flexibile de reprogramare, inclusiv mutări fără taxe pentru sezonul de iarnă, călătorii viitoare în termen de 12 luni sau o rambursare integrală”, a transmis compania într-o postare pe Facebook din 18 aprilie.

Ultimul zbor din Zürich către Aeroportul Internațional Velana (MLE) din Malé este programat să aibă loc pe 1 mai.

Platforma de rezervări a companiei și datele de zbor Cirium indică în prezent reluări eșalonate ale serviciilor din orașe precum Dubai, Milano, Zürich, Londra, Paris și Moscova.

Având în vedere situația volatilă din Orientul Mijlociu și lipsa semnificativă de progrese în negocierile de pace din ultima lună, orice planificare a rutelor pe termen atât de lung rămâne supusă unor incertitudini considerabile.

BeOnd deține o flotă de doar două aeronave, un Airbus A319 și un A321, ceea ce îi limitează semnificativ capacitatea de a redirecționa serviciile către alte destinații sau de a lansa rute noi în cazul în care cele inițial planificate nu pot fi operate.