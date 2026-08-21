O fabrică de reciclare a sticlei a fost inaugurată la Buzău, cu bani din PNRR. Poate procesa 80.000 de tone pe an

Fabrică pentru reciclarea sticlei cu o capacitate de 80.000 tone/an, inaugurată la Buzău / foto: Getty Images

O fabrică cu o capacitate de 80.000 de tone pe an, una dintre cele mai mari investiţii în reciclarea sticlei din regiune, cu o valoare de aproximativ 7,4 milioane de euro, a fost inaugurată la Buzău, potrivit Agerpres.

Potrivit investitorului, proiectul reprezintă un reper pentru infrastructura economiei circulare şi una dintre cele mai importante investiţii recente în dezvoltarea capacităţii de reciclare a sticlei din România şi Europa de Sud-Est.

„Fabrica inaugurată de ABS 2000 la Buzău adaugă o capacitate de 80.000 de tone pe an într-un moment în care economia circulară trece de la obiective şi strategii la investiţii industriale concrete. Noua unitate ABS 2000 procesează sticlă post-consum şi o transformă într-o materie primă secundară pregătită pentru a fi reintrodusă în circuitul economic şi utilizată de industrie.

Cu o capacitate de până la 80.000 de tone de sticlă pe an, fabrica contribuie la dezvoltarea infrastructurii necesare pentru valorificarea unui volum semnificativ de sticlă post-consum şi la consolidarea lanţului circular dintre colectare, sortare, procesare şi producţia unor noi ambalaje", a transmis investitorul, societatea ABS 2000, prin intermediul unui comunicat de presă.

Fabrica a fost realizată cu sprijinul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), prin Administraţia Fondului pentru Mediu.

„Această investiţie înseamnă mult mai mult decât o nouă fabrică. Înseamnă o capacitate industrială construită pentru viitorul economiei circulare.

Prin cei 80.000 de tone de sticlă care pot fi procesaţi anual, creăm premisele pentru valorificarea la o scară semnificativ mai mare a unei resurse care trebuie să rămână în economie. Avem nevoie de infrastructură, tehnologie şi parteneriate solide pentru ca reciclarea să funcţioneze eficient. Aceasta este direcţia în care investim şi în care credem", a declarat Serghei Balica, CEO ABS 2000 Buzău.

Investiţia va contribui, printre altele, la dezvoltarea capacităţii de reciclare a sticlei, consolidarea infrastructurii economiei circulare, transformarea sticlei post-consum într-o materie primă secundară de calitate, diminuarea cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare şi creşterea cooperării regionale dintre România, Republica Moldova şi Bulgaria.