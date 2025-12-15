OMV Petrom avansează cu forajele la Marea Neagră: Proiect de 170 milioane euro în perimetrul Han Asparuh, din Bulgaria

Compania operează simultan două instalaţii de foraj, una în largul Bulgariei şi cealaltă în largul României. Sursa foto: OMV Petrom

OMV Petrom a anunțat, luni, că forajele de explorare a perimetrului offshore Han Asparuh din Bulgaria înregistrează progrese.

Compania operează simultan două instalaţii de foraj, una în largul Bulgariei şi cealaltă în largul României: “Acest proiect completează operaţiunile existente şi subliniază angajamentul nostru de a contribui la securitatea energetică a regiunii", a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, într-un comunicat, potrivit Agerpres.



Conform sursei citate, nava de foraj Globetrotter I, deţinută de Noble Corporation, a ajuns în Bulgaria. Locaţia primei sonde, Vinekh-1, este la aproximativ 200 km est de Varna, în zona în care adâncimea apei este de circa 2.000 de metri. Pregătirile finale sunt în curs pentru a începe forajul de până la sfârşitul anului, precizează compania.



"Credem în potenţialul Mării Negre pentru regiune şi împreună cu partenerii de la NewMed Energy ne-am angajat să investim pentru explorarea acestuia. Este un moment important, care reflectă expertiza noastră de operator deep offshore în regiunea Mării Negre. Campania de foraj include două sonde, iar costurile totale sunt estimate la circa 170 milioane de euro. Tehnologia avansată şi cele mai înalte standarde de siguranţă sunt esenţiale pentru operaţiunile noastre", a declarat Cristian Hubati, Membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru Explorare şi Producţie.



La rândul său, Yossi Abu, CEO al NewMed Energy, a subliniat că "începerea acestei campanii de foraj marchează un moment important pentru parteneriatul nostru şi pentru dezvoltarea resurselor energetice din regiune."



"Perimetrul Han Asparuh are un potenţial semnificativ şi deschide noi oportunităţi pentru Bulgaria. Totodată, este un pas important pentru extinderea operaţiunilor noastre în Europa de Sud-Est", a subliniat Yossi Abu.

Ce presupune explorarea perimetrului offshore Han Asparuh din Bulgaria

Campania de foraj de explorare include două sonde, cu un buget total de circa 170 milioane de euro. Halliburton va furniza servicii integrate de foraj, iar SLB se va ocupa de testarea sondelor, se mai precizează în document.



Conform sursei citate, campania de foraj este estimată să dureze aproximativ cinci luni.



Totodată, Han Asparuh este un perimetru de explorare situat în vestul Mării Negre din Bulgaria, la sud de perimetrul Neptun din România şi are o suprafaţă de 13.712 km, cu adâncimi ale apei puţin sub 2.000 metri. Activităţile de explorare au început în 2012 şi au inclus studii geologice şi geofizice şi forarea a trei sonde de explorare. O campanie seismică 3D extinsă a fost finalizată în mai 2020 pentru a identifica potenţiale ţinte de foraj.



OMV Petrom are o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 40 milioane bep în 2024. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri - OMV şi Petrom.



Din totalul acţiunilor OMV Petrom, 28,1% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti.

Guvernul a crescut redevențele OMV Petrom cu 40%. De asemenea, în urma negocierilor, Câcompania renunță la toate procesele împotriva României, iar responsabilitățile de mediu vor fi preluate integral de OMV Petrom.

Guvernul spune că aceste măsuri vor aduce venituri mai mari la buget și vor întări independența energetică în următorii ani.