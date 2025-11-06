„Politica de prețuri scăzute ar putea fi schimbată”. Consiliul Concurenței, îngrijorat de achiziția La Cocoș de către Grupul Schwarz

Autoritatea de concurenţă analizează tranzacţia prin care Grupul Schwarz intenţionează să preia magazinele La Cocoş. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Consiliul Concurenţei a identificat o serie de îngrijorări concurenţiale legate de tranzacţia prin care Grupul Schwarz, care operează în România reţelele de magazine Kaufland şi Lidl, intenţionează să preia magazinele La Cocoş, se arată într-un comunicat de presă al autorităţii de concurenţă, transmis joi Agerpres.

"În urma analizei efectuate, autoritatea de concurenţă a constatat că operaţiunea ridică probleme atât pe piaţa comerţului cu amănuntul, cât şi pe piaţa achiziţiilor de produse de consum curent, preponderent alimentare. Astfel, Grupul Schwarz este prezent, prin intermediul magazinelor Kaufland şi Lidl, pe toate pieţele locale pe care activează sau urmează să activeze La Cocoş. Ca urmare, tranzacţia ar putea conduce la consolidarea poziţiei entităţii rezultate şi la reducerea opţiunilor disponibile pentru consumatori. Totodată, operaţiunea ar putea avea un impact negativ asupra furnizorilor, în condiţiile în care în cazul unora dintre ei vânzările către La Cocoş pot ajunge până la 90% din cifra lor de afaceri", precizează instituţia.

În acest sens, pentru a înlătura aceste îngrijorări, Grupul Schwarz are posibilitatea de a transmite propuneri de angajamente către autoritatea de concurenţă, care vor fi analizate şi evaluate în vederea identificării unor soluţii adecvate.

"Dorim să se păstreze modelul de business al La Cocoş, bazat pe marje reduse şi preţuri mici pentru consumatori. De aceea, principala noastră îngrijorare constă în faptul că formatul şi politica de preţuri scăzute ar putea fi schimbate în urma achiziţiei, ceea ce ar putea duce la o creştere a preţurilor, afectând consumatorii", a declarat, în comunicatul citat, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

Autoritatea de concurenţă analizează tranzacţia prin care Grupul Schwarz intenţionează să preia magazinele La Cocoş, în scopul stabilirii compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal.

Consiliul Concurenţei anunţă că, în perioada următoare, aşteaptă eventuale observaţii de la furnizori şi/sau concurenţi cu privire la îngrijorările concurenţiale enunţate anterior.