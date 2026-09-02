Romgaz a finalizat preluarea combinatului Azomureş. Producția va fi reluată etapizat

Reluarea producţiei presupune parcurgerea unor etape tehnice prealabile. Foto: Azomureș via Facebook

Romgaz a anunţat miercuri finalizarea tuturor formalităţilor aferente tranzacţiei privind preluarea activităţii de producţie a Azomureş, cel mai mare producător de îngrăşăminte azotoase din ţară, potrivit Agerpres.

"SNGN Romgaz SA, cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România, anunţă finalizarea formalităţilor aferente tranzacţiei privind preluarea activităţii de producţie a SC Azomureş SA, în conformitate cu Acordul privind transferul de activitate (Transfer of Business Agreement - TBA) semnat la data de 29 mai 2026 între Romgaz, în calitate de cumpărător, şi Azomureş, în calitate de vânzător. Odată cu încheierea acestor formalităţi, Romgaz intră într-o nouă etapă, concentrată pe integrarea activităţii preluate şi pe pregătirea demersurilor necesare pentru reluarea activităţii de producţie a Azomureş", a transmis Romgaz într-un comunicat de presă.

Prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan, a anunțat, luni, la Târgu Mureș, că în zilele următoare Romgaz va semna efectiv contractul de preluare a combinatului chimic Azomureș și a anticipat că acesta va funcționa "la capacitate" din primul trimestru al anului viitor.

Producția va fi reluată etapizat

Având în vedere perioada de întrerupere a activităţii, a menţionat Romgaz, reluarea producţiei presupune parcurgerea unor etape tehnice prealabile, inclusiv evaluarea stării instalaţiilor, efectuarea verificărilor şi testelor necesare, realizarea lucrărilor de mentenanţă şi remediere, acolo unde este cazul, precum şi verificarea sistemelor de siguranţă, în vederea unei reporniri etapizate, în condiţii de siguranţă.

"Integrarea activităţii Azomureş va fi realizată în concordanţă cu obiectivele strategice şi principiile de disciplină financiară ale Romgaz, urmărindu-se utilizarea eficientă a resurselor şi crearea de valoare pe termen lung", menţionează sursa citată.

Prin această tranzacţie, Romgaz îşi consolidează strategia de integrare pe verticală şi creează premisele pentru dezvoltarea unui lanţ valoric în care gazele naturale produse în România pot fi valorificate în produse industriale cu valoare adăugată.

"Finalizarea formalităţilor aferente tranzacţiei marchează începutul unei noi etape pentru Romgaz. Prin preluarea activităţii de producţie a Azomureş facem un pas important în strategia noastră de dezvoltare şi integrare pe verticală şi creăm premisele pentru valorificarea superioară, în România, a gazelor naturale pe care le producem. Este un projet strategic pe care îl abordăm cu responsabilitate şi cu o perspectivă pe termen lung", a declarat directorul general al SNGN Romgaz SA, Răzvan Popescu, citat în comunicat.

Directorul general adjunct al SNGN Romgaz, Aristotel Jude, a precizat că se intră acum în etapa de integrare operaţională.

"Demersurile pe care le vom derula vizează pregătirea reluării producţiei şi vor fi realizate riguros şi etapizat, cu o atenţie deosebită acordată siguranţei angajaţilor, instalaţiilor şi întregii activităţi industriale. Siguranţa va rămâne un criteriu esenţial în toate deciziile şi acţiunile pe care le vom întreprinde", a afirmat Aristotel Jude, conform comunicatului.

De asemenea, directorul economic al companiei, Gabriela Trânbiţaş, a subliniat că această tranzacţie a fost abordată cu rigoare şi responsabilitate, atât din perspectivă financiară, cât şi din perspectiva sustenabilităţii sale economice.

"În etapa următoare, vom urmări o alocare eficientă a resurselor şi o fundamentare atentă a deciziilor, astfel încât integrarea activităţii preluate să contribuie la crearea de valoare pe termen lung pentru ROMGAZ şi acţionarii săi", a spus Gabriela Trânbiţaş, potrivit aceleiaşi surse.

Conform Romgaz, tranzacţia a beneficiat de asistenţă de specialitate pe parcursul procesului de analiză, structurare şi finalizare.

"Implicarea unor consultanţi cu experienţă în tranzacţii complexe a susţinut un proces riguros de evaluare a aspectelor financiare, juridice şi comerciale relevante şi a contribuit la fundamentarea deciziilor aferente tranzacţiei", se mai arată în comunicatul de presă.