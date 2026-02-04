SpaceX ajunge la 1,06 trilioane de euro după fuziunea cu xAI, în timp ce Musk își consolidează imperiul

Elon Musk / Foto: Getty Images

Evaluarea combinată a SpaceX și xAI la 1,06 trilioane de euro reduce diferența față de Tesla, într-un moment în care Elon Musk își concentrează tot mai mult atenția asupra inteligenței artificiale și explorării spațiale, în timp ce Tesla se confruntă cu o încetinire a creșterii și cu diminuarea subvențiilor, scrie Euronews.

Compania SpaceX a lui Elon Musk este evaluată acum la 1.250 de miliarde de dolari (1,06 trilioane de euro), în urma fuziunii cu start-up-ul de inteligență artificială xAI. Mișcarea reduce diferența față de Tesla și modifică echilibrul de putere din interiorul imperiului său de afaceri.

Capitalizarea bursieră a Tesla este de aproximativ 1.580 de miliarde de dolari (1,34 trilioane de euro), cu doar 26% peste ultima evaluare privată a SpaceX.

Pe hârtie, averea lui Musk provine acum într-o măsură mai mare din compania aerospațială decât din producătorul de automobile electrice.

Valoarea Tesla a scăzut la începutul lui 2026. Acțiunile sunt în declin cu aproximativ 6% în acest an, după ce compania a raportat, la începutul lunii ianuarie, o scădere de 16% a livrărilor de vehicule și un recul de 3% al veniturilor totale în 2025 – prima scădere anuală din istorie.

Activitatea principală, producția de automobile, se confruntă cu presiuni generate de intensificarea concurenței în China și Europa, precum și de eliminarea creditului fiscal federal pentru vehicule electrice în SUA.

Implicarea politică a lui Musk, inclusiv legăturile cu administrația Trump și sprijinul pentru figuri de extremă dreapta din Europa, a afectat, de asemenea, imaginea companiei.

Scăderea vânzărilor de vehicule electrice forțează orientarea spre roboți

Pe fondul scăderii vânzărilor de vehicule electrice, Musk a mutat accentul Tesla către serviciile de robotaxi și către robotul umanoid Optimus – domenii în care compania nu a dezvoltat încă o activitate semnificativă.

Săptămâna trecută, el le-a spus analiștilor că Tesla va opri producția modelelor S și X, care au reprezentat mai puțin de 3% din livrările din 2025, iar liniile de producție vor fi reorientate către Optimus.

În schimb, SpaceX ocupă o poziție dominantă pe piețele sale principale. Compania este principalul furnizor de servicii de lansare orbitală și are contracte de miliarde de dolari cu NASA și cu Departamentul Apărării al SUA.

De asemenea, operează rețeaua de internet prin satelit Starlink, care are peste 9.000 de sateliți pe orbită și aproximativ nouă milioane de clienți.

Fuziunea anunțată săptămâna aceasta evaluează SpaceX la 1.000 de miliarde de dolari (847 de miliarde de euro) și xAI la 250 de miliarde de dolari (212 miliarde de euro).

Mișcarea vine după un acord anterior, încheiat anul trecut, prin care xAI a achiziționat platforma de socializare X, fostul Twitter, printr-o tranzacție în acțiuni.

Musk a declarat că asocierea SpaceX-xAI are ca scop susținerea dezvoltării unor centre de date în spațiu, despre care crede că ar putea evita constrângerile energetice de pe Pământ.

Totuși, analiștii consideră că implementarea la scară largă este puțin probabilă pe termen scurt, din cauza provocărilor tehnice, logistice și financiare.

Proiectul ar necesita soluții noi pentru protecția împotriva radiațiilor și pentru răcirea echipamentelor în spațiu, precum și costuri ridicate pentru lansarea și asamblarea unor volume mari de echipamente grele.

Riscuri politice și de reglementare pentru X

În pofida evaluării ridicate, fuziunea ar putea genera noi riscuri pentru investitori. Profiturile SpaceX ar putea fi redirecționate pentru finanțarea infrastructurii xAI, în timp ce compania de inteligență artificială se confruntă cu un control mai strict din partea autorităților de reglementare în mai multe piețe.

Autoritățile din Europa, India, Malaysia și SUA au lansat investigații privind generatorul de imagini Grok al xAI, după ce acesta a fost folosit pentru a produce imagini deepfake explicite cu femei și copii.

Anchetatorii francezi au percheziționat, de asemenea, birourile X în această săptămână, într-o investigație legată de presupuse abuzuri algoritmice.

Experții juridici avertizează că o parte dintre aceste riscuri ar putea afecta și SpaceX, în special în contextul în care o mare parte din activitatea Starlink se desfășoară la nivel internațional.

Deocamdată, aceste complicații pot fi mai ușor gestionate atât timp cât SpaceX rămâne o companie privată, aflată sub controlul lui Musk.

O eventuală listare la bursă ar ridica însă întrebări mai dificile privind disponibilitatea investitorilor de a susține o evaluare atât de ridicată, în contextul unor noi riscuri politice și de reglementare.