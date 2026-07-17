Studiu: Companiile care folosesc AI sunt mai productive, fără să concedieze angajați

1 minut de citit Publicat la 17:54 17 Iul 2026 Modificat la 17:57 17 Iul 2026

Inteligența artificială poate deveni unul dintre principalele motoare de creștere a productivității în economia românească / Foto: Getty Images

Tot mai multe companii folosesc inteligența artificială (AI), dar nu pentru a înlocui angajați, ci pentru a le crește productivitatea. Un studiu al Băncii Reglementelor Internaționale, care include 12.000 de firme din Europa și SUA, arată că adoptarea AI crește productivitatea muncii semnificativ, fără efecte negative asupra locurilor de muncă. Deşi companiile româneşti sunt codaşe la acest capitol, la nivelul UE, creşterea este notabilă.

Potrivit oficialilor BNR, inteligența artificială poate deveni unul dintre principalele motoare de creștere a productivității în economia românească, mai ales pentru firmele mici și mijlocii.

„Adoptarea inteligenței artificiale crește productivitatea muncii sau la nivelul firmei cu aproximativ 4% fără efecte negative asupra ocupării.



Potrivit estimărilor, inteligența artificială ar putea adăuga între 0-4 și 1,3 puncte procentuală pe an la creșterea productivității muncii pe un orizont de 10 ani”, a declarat Leonardo Badea, prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României.

Deși România este pe ultimul loc la capitolul adopţie a inteligenţei artificiale în companii, ritmul de creștere e semnificativ.

„Doar 5,2% dintre întreprinderile românești utilizau tehnologii de inteligență artificială în 2025, în creștere față de 3,1% cât înregistra în anul 2024”, a mai adăugat Leonardo Badea.

Trendul este unul pozitiv, mai ales în rândul firmelor tinere.

„O creștere exponențială a ceea ce înseamnă firmele care folosesc inteligența artificială și mai ales a firmelor tinere care folosesc inteligența artificială, iar riscurile în ceea ce înseamnă digitalizarea nu sunt cele la care ne-am așteptat, și anume pierderea locurilor de muncă”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România.

Potrivit BNR, câștigurile de productivitate nu apar automat, ci depind de investiții complementare în software, date și pregătirea angajaților.