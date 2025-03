Conferința „Tendințe Economice 2025” – Un reper strategic pentru un an marcat de transformări economice și geopolitice

Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA organizează cea de-a treia ediție a conferinței „Tendințe Economice 2025”, un eveniment dedicat provocărilor și oportunităților economice ale acestui an. Evenimentul va avea loc pe 31 martie 2025, începând cu ora 10:00, la Arenele BNR din București.

Anul 2025 se conturează ca fiind marcat de transformări economice și geopolitice importante. Ediția din acest an se va concentra pe trei paneluri tematice care vor aborda în profunzime principalele direcții economice și strategii de dezvoltare. Panelul Macroeconomie, moderat de Ionut Stanimir, director marketing &comunicare BCR va aborda provocări și soluții pentru stabilitatea economică. Discuțiile vor viza impactul fluctuațiilor economice globale asupra României, politicile fiscale și monetare pentru 2025, precum și perspectivele piețelor financiare. Panelul de Business, moderat de Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN, va analiza strategiile pentru dezvoltarea companiilor în contextul actual. Reprezentanți de marca din mediul de afaceri vor explora soluții pentru adaptarea companiilor la noile cerințe de piață, cu accent pe sustenabilitate și inovare. Panelul va aduce în prim-plan povești de succes, modele de finanțare și sfaturi practice pentru dezvoltarea afacerilor. Panelul de Energie, moderat de Raluca Covrig, director afaceri publice și comunicare Federația Patronală a Energiei, va pune accent pe tranziția energetică și securitatea aprovizionării. Oficiali ai autorităților de reglementare si ai celor mai mari companii din domeniul energetic vor aborda subiecte esențiale precum diversificarea surselor de energie, investițiile în domeniu și impactul reglementărilor europene asupra pieței locale.

Andreea Negru, Președinta PEFA, a subliniat rolul esențial al acestui eveniment pentru comunitatea de business și pentru dezvoltarea economică a României: „Conferința <Tendințe Economice 2025>, aflată la a treia ediție, sub egida BNR, reprezintă un punct de referință pentru mediul de afaceri. Într-un an marcat de schimbări economice și geopolitice, este vital să oferim companiilor și antreprenorilor o platformă de informare și dialog. Vom pune accent pe soluțiile concrete pentru stabilitatea economică, creșterea afacerilor și consolidarea sectorului energetic, un pilon strategic pentru economia națională”. La rândul său, Lorena Stoian, Prim-vicepreședinte PEFA, a subliniat importanța colaborării între mediul de afaceri și autorități pentru a face față provocărilor economice: „2025 va fi un an în care flexibilitatea și inovarea sunt esențiale pentru succesul companiilor. Parteneriatele strategice și investițiile inteligente vor face diferența între stagnare și dezvoltare economică. Conferința noastră va facilita acest dialog esențial între actorii-cheie ai economiei”.

Conferința este organizată cu sprijinul partenerilor strategici: Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din Guvernul României, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, IMM România, Federația Patronală a Energiei- FPE, PIMM Brașov și Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare în Informatică -ICI București, precum și cu implicarea celor mai mari jucători din economie, parteneri ai evenimentului, care vor contribui la dezbateri: Cloud 9 Residence Evolution, Cancom, IMSAT, BCR, CEC Bank, Banca Transilvania, Hidroelectrica SA, Transelectrica SA, Electrica SA, Exim Banca Românească, XTB , UNSAR, International Alexander, Reciclad’OR, Fondul Român de Contragarantare, DO Security, Advanced Business Software, Magnolia, Diana Dragomir și Asociații, Cosmetrice, Moov Leasing, Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA și DEEA Consulting&Communication.

Parteneri media: Antena 3 CNN, TVR, Prima News, Profit.ro, Canal 33, Agerpres, Financial Intelligence, stiripesurse.ro, Club Economic, Economistul, Transilvania Business, Ziarul Bursa, I AM News, News One, InvesTenergy, The Diplomat Bucharest, V4 Media, EM360, Club Antreprenor, Focus Energetic, Money.ro, Energy Industry Review, Iubim Brașovul.

Despre PEFA

Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA este organizație patronală, membră a IMM România, singura confederație reprezentativă la nivel național pentru IMM-uri. PEFA promovează și susține egalitatea de gen, rolul și importanța femeilor în societate și în economie. Patronatul oferă antreprenorilor o platformă puternică pentru a-și face auzite vocile atât la nivel național, în relația cu autoritățile publice centrale și locale, cât și european.

AGENDA TENDINȚE ECONOMICE 2025

10.00-10.30 – Deschidere oficială

Cosmin MARINESCU- Viceguvernator Banca Națională a României

Andreea NEGRU- Președinta Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA

Ștefan Radu OPREA- Șeful Cancelariei Prim Ministrului României

Anca DRAGU- Guvernator Banca Națională a Moldovei

Florin JIANU- Senator al României

10.30-11.45- PANEL MACROECONOMIE

Deschidere oficială: 10.30-10.45

Lorena STOIAN - Prim Vicepreședinte PEFA

Tanczos BARNA- Ministrul Finanțelor Publice (tbc)

Alexandru PETRESCU- Președinte Autoritatea de Supraveghere Financiară ASF

Speakeri : 10.45-11.45

Dan ARMEANU- Vicepreședinte ASF

Teodora PREOTEASA- Director administrare fonduri europene Banca de Investiții și Dezvoltare

Alexandru CIUNCAN- Președinte UNSAR

Andreea SURCEL- Membru Directorat FRC

Dan Manolescu- Presedinte Camera Consultanților Fiscali

11.45 -13.00- PANEL BUSINESS

Deschidere oficială- 11.45-12.00

Bogdan IVAN- Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

Sterica FUDULEA- Președinte CES

Speakeri: 12.00-13.00

Theodor DUMBRAVĂ - Key account manager Cancom România

Radu PUIU-Research Analyst XTB

Marius BRÎNZEA - Director Strategie, Reciclad`OR

Razvan BRASLĂ – General Manager Cloud9 Residence Evolution

Valentin ȘTEFAN- Director General Poșta Română

13.00-13.15- PAUZĂ CAFEA

13.15-14.30- PANEL ENERGIE

Deschidere oficială 13.15-13.30

George NICULESCU- Președinte Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Speakeri: 13.30-14.30

Adriana PETCU- Presedinte Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier si al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon

Gabriel ANDRONACHE- Vicepreședinte ANRE

Răzvan POPESCU- Director General Romgaz SA

Alexandru CHIRIȚĂ- Director General Electrica SA

Karoly BORBELY- Președinte Directorat Hidroelectrica SA

Virgiliu IVAN -Director Dispeceratul Energetic Național, Transelectrica SA