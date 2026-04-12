Crește interesul europenilor pentru mașini electrice: „Ce nu a reușit tranziția energetică aproape că a realizat realitatea economică”

Prețurile ridicate la combustibil au fost un „catalizator” pentru un „boom al mașinilor electrice”. Foto: Getty Images

Interesul șoferilor europeni pentru mașini electrice a crescut puternic de la începutul războiului din Iran. Tot mai preocupați de costul vieții din ce în ce mai scump, cumpărătorii sunt dispuși să plătească mai mult acum pentru un vehicul electric și pe termen lung să economisească bani. Cu atât mai mult cu cât prețul petrolului va continua să crească. „Ce nu a reușit tranziția energetică” din statele europene „aproape că a realizat realitatea economică” din aceste zile, au declarat analiștii citați de The Guardian.

Platformele online din Marea Britanie, Germania, Franța și Spania au raportat creșteri masive ale cererilor de informații despre mașini electrice încă de la debutul conflictului, în februarie.

Războiul a dus la creșteri rapide ale prețurilor la benzină și la proteste în întreaga lume, în timp ce prețurile la electricitate nu au fost afectate la fel de puternic.

Primele atacuri au fost lansate pe 28 februarie, provocând turbulențe pe piețele globale de mărfuri, după ce Iranul a închis practic Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru exporturile de petrol și gaze.

Mobile.de, cea mai mare platformă online de mașini din Germania, a declarat că prețurile ridicate la combustibil au fost un „catalizator” pentru un „boom al mașinilor electrice”.

Ajay Bhatia, directorul executiv al Mobile.de, a spus că platforma a înregistrat o creștere de peste 50% a interesului pentru mașini electrice în martie, comparativ cu februarie. În același timp, interesul pentru mașinile pe benzină și motorină a scăzut, iar pentru hibride (care combină un motor clasic cu o baterie mai mică) a crescut ușor, cu 4%.

Volkswagen ID.3 a fost cel mai popular model electric cu baterie. În general, cererea pentru mașini electrice a crescut și față de anul trecut, și datorită subvențiilor mai generoase din Berlin, de 6.000 de euro pentru achiziție.

Bhatia a spus că prețurile motorinei de 2,50 euro pe litru în Germania oferă o motivație puternică pentru trecerea la vehicule cu emisii zero, o tranziție care până acum a întâmpinat dificultăți în țara dominată de motoarele cu combustie internă. „Ceea ce tranziția energetică a Germaniei nu a reușit să facă, aproape că a realizat realitatea economică”, a adăugat el.

Carwow, platformă care conectează cumpărătorii cu dealerii din Marea Britanie, Spania și Germania, a raportat creșteri de 20% până la 30% ale interesului pentru mașini electrice în toate cele trei piețe între februarie și martie. În Marea Britanie, cererea pentru electrice a crescut cu 23% într-o lună, iar interesul pentru hibride cu 19%.

„Observăm de ceva timp o tranziție de la motoarele cu combustie internă”, a spus Iain Read, director de conținut la Carwow. „Dar războiul a accelerat acest proces. Consumatorii sunt preocupați de costul vieții și vor să-și reducă cheltuielile lunare.”

Datele publicate săptămâna trecută de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) arată că în martie au fost înmatriculate 86.120 de mașini electrice, pe baza comenzilor făcute cu câteva luni înainte de izbucnirea conflictului. Aceasta reprezintă o creștere de 24,2% față de aceeași lună a anului trecut și un nivel record.

„Este un vârf care va scădea, dar nu complet”

La Centrale, una dintre cele mai mari platforme auto din Franța, a declarat că căutările pentru vehicule electrice au crescut cu 160% între începutul lunii martie și începutul lunii aprilie.

„Șoferii sunt foarte sensibili la prețurile energiei și caută alternative”, a spus Guillaume-Henri Blanchet, director adjunct al La Centrale. „Am văzut imediat o reacție din partea șoferilor”, atât în interesul pentru mașini electrice, cât și pentru cele second-hand.

AutoScout24, o altă platformă, a raportat că cererea pentru mașini electrice a crescut cu aproximativ 40% în Germania, Austria și Italia, în timp ce interesul pentru benzină și motorină a stagnat sau a scăzut.

Pentru industria auto, în special pentru producătorii care au făcut lobby intens pentru obiective mai scăzute privind vehiculele electrice, întrebarea este dacă această creștere a interesului va fi de durată.

„În opinia mea, este un vârf care va scădea, dar nu complet”, a spus Bhatia de la Mobile.de. Cererea pentru mașini electrice se va stabiliza la „un nou nivel normal, mai ridicat decât înainte”, susținut de îmbunătățirea infrastructurii de încărcare și de scăderea prețurilor pentru vehiculele electrice.

Ian Plummer, director comercial la Autotrader în Marea Britanie, a spus că scumpirile anterioare ale benzinei nu au dus la creșteri susținute ale achizițiilor de mașini electrice. „Mai este de lucru pentru ca oamenii să aibă încredere că mașinile electrice se potrivesc stilului lor de viață.”

Blanchet de la La Centrale a concluzionat: „Această criză va lăsa urme în comportamentul consumatorilor.” Creșterea prețurilor la combustibil cauzată de situația din Iran este „una dintre primele situații în care consumatorii devin cu adevărat conștienți de costul total de utilizare”, ceea ce îi face mai dispuși să accepte un preț inițial mai mare, dacă utilizarea pe termen lung este mai ieftină.