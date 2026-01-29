Criza financiară care vine va face ca 2008 să pară „o simplă plimbare de duminică”. Avertismentul sumbru al economiștilor

Dolarul american își pierde credibilitatea la nivel global, iar o criză economică majoră se apropie, avertizează economiștii. Foto: Getty Images

În timp ce prețul aurului continuă să urce, economistul american Peter Schiff spune că investitorii nu ar trebui să vadă acest trend doar ca pe o formă de protecție, ci ca pe un semnal de alarmă: inflația accelerează, dolarul american își pierde credibilitatea la nivel global, iar o criză economică majoră se apropie.

„Aurul și argintul ne avertizează că urmează o criză mult mai mare, care va lovi fie mai târziu anul acesta, fie anul viitor. Ne îndreptăm spre o criză a dolarului american și o criză a datoriei suverane”, a declarat Schiff marți, la emisiunea „The Claman Countdown”, potrivit Fox Business.

„Băncile centrale cumpără aur ca să-și susțină monedele. Renunță la dolari și la titlurile de stat americane. Ne îndreptăm spre o nouă criză economică, una care va face ca prăbușirea financiară din 2008 să pară un picnic de duminică”, a adăugat el.

În schimb, Carrie Sheffield, analist principal de politici publice la Independent Women’s Forum, a declarat pentru Fox News Digital că unii comentatori „lansează prognoze alarmiste doar pentru a atrage atenția la televizor”, chiar dacă acestea nu se confirmă în realitate.

Schiff și-a început argumentația spunând că principalul vinovat pentru atingerea unui preț record al aurului este guvernul federal, deoarece dolarul american se află „la cel mai scăzut nivel din istorie”.

Sheffield a subliniat și faptul că inflația a fost mult mai mică în perioada politicilor promovate de Donald Trump în primul decât în timpul administrației Biden, citând date ale Biroului de Statistică a Muncii din SUA, care arată o creștere economică mai puternică și prețuri mai stabile în 2025.

„În al doilea mandat al președintelui Trump, datele Biroului de Statistică arată că inflația a fost în medie de 2,7%. Comparativ, în perioada administrației Biden a fost de 5%, iar în primul mandat al lui Trump a fost de doar 1,9%. Datorită politicilor fiscale, de reglementare și energetice, economia SUA a crescut cu 4,4% în trimestrul al treilea din 2025, iar Rezerva Federală din Atlanta estimează o creștere de 5,4% în trimestrul al patrulea”, a spus Sheffield.

Gazda emisiunii, Liz Claman, a intervenit spunând că datele economice sunt, per ansamblu, bune.

„Avem cifre destul de solide. E adevărat că încrederea consumatorilor fluctuează de la o lună la alta, dar veniturile oamenilor sunt stabile. Începem să vedem creșteri reale ale productivității”, a spus Claman.

Schiff a respins însă aceste concluzii.

„Din păcate, aceste cifre nu sunt corecte. Sunt distorsionate și vor fi revizuite. O mare parte din ele este influențată de inflație. Inflația va fi mult mai periculoasă în următorii ani decât a fost în timpul administrației Biden. Asta ne spun aurul și argintul. Sunt un avertisment”, a declarat economistul.

El a făcut o paralelă cu perioada de dinaintea crizei din 2008.

„Exact ca în 2007, când a explodat piața creditelor subprime – un lucru pe care îl prevăzusem cu ani înainte – am știut că urmează o criză mult mai mare. Dar comunitatea financiară, Rezerva Federală și Ben Bernanke spuneau atunci că problema este izolată. Nu au înțeles ce se întâmplă”, a explicat Schiff.

Economistul a mai susținut că economia americană depinde în mare măsură de restul lumii.

„Noi depindem de lume. Ei ne furnizează bunurile pe care nu le producem și ne împrumută banii pe care nu îi economisim. Trump vede lucrurile invers. Economia mondială nu funcționează datorită Americii, ci economia Americii funcționează datorită lumii”, a spus Schiff. „Avem o economie bazată pe consum și pe credit, construită pe statutul dolarului ca monedă de rezervă globală. Iar lumea începe să retragă acest sprijin. Dolarul se va prăbuși și va fi înlocuit de aur”.

Schiff a adăugat că nu există o limită maximă pentru prețul aurului, deoarece „nu există un prag minim pentru dolar”.

„Diferența majoră dintre criza care urmează și cea din 2008 este că aceasta va fi concentrată în America. Nu va fi exportată în restul lumii”, a mai spus el. „Va fi o criză financiară globală, dar una care va lovi în primul rând Statele Unite. Restul lumii va avea chiar de câștigat”.

Carrie Sheffield a contrazis aceste afirmații, susținând că, în ciuda tensiunilor internaționale din Venezuela, Rusia și Iran, situația internă a Statelor Unite rămâne solidă sub administrația Trump.

„La nivel intern, Statele Unite se află într-o poziție puternică și în creștere”, a spus Sheffield.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a transmis un mesaj similar de optimism, invocând investițiile străine și cererea record pentru titlurile de stat americane.

„Deținerile străine de titluri de stat americane au atins recent un nivel record, iar liderii din mediul de afaceri investesc trilioane de dolari în SUA pentru a produce și a crea locuri de muncă. Cei care au prezis dezastrul încă din prima zi a mandatului președintelui Trump s-au înșelat. Americanii au văzut inflația scăzând, salariile reale crescând și economia accelerând”, a declarat Kush Desai, purtător de cuvânt al Casei Albe, pentru Fox News Digital.