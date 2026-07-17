Criză în HoReCa. Ministrul Economiei spune că e nevoie de sprijin urgent: „A scăzut foarte mult consumul şi asta se simte brutal”

Datele oficiale transmise de INS arată o scădere importantă a consumului. Foto: Getty Images

Ministrul Economiei a declarat vineri că trebuie luate urgent măsuri de sprijin pentru sectorul HoReCa care traversează o perioadă la fel de dificilă precum cea din pandemie. Irineu Darău a spus că scăderea consumului se simte „brutal” în această industrie, relatează Agerpres.

„Cred că trebuie să găsim în a doua jumătate a anului sau, dacă nu, fix de la începutul anului viitor, nişte soluţii care să le mai uşureze un pic soarta”, a spus ministrul Irineu Darău, după o întâlnire cu antreprenorii din judeţul Covasna

Ministrul Economiei a comparat dificultățile economice prin care trece sectorul HoReCa acum, în sezonul din 2026, cu perioada pandemiei.

„Am avut pe HoReCa mai mult feedback despre cât de grea este această perioadă pentru turism.

Se fac în continuare investiţii în turism, se fac eforturi, dar a scăzut foarte mult consumul şi asta se simte brutal şi cred şi eu că trebuie găsite nişte soluţii rezonabile de stimulare, pentru că au dreptate cei din HoReCa atunci când spun că situaţia de acum este una similar de grea cu o situaţie din pandemie.

Poate nu chiar de la început, când a fost atunci închis tot, dar se simte o cădere mare şi nu putem să lăsăm toată această industrie să cadă, chiar dacă nu cred în etatism, ca statul să intervină şi să rezolve totul”, a afirmat Irineu Darău, într-o conferinţă de presă.

Românii cumpără tot mai puțin și au ajuns, în multe cazuri, să își calculeze alimentele „la suta de grame”, a declarat economistul Adrian Negrescu la Antena 3 CNN. Acesta a avertizat că scăderea puterii de cumpărare a readus România la obiceiuri de consum similare celor din anii ’90.

„Vedem o scădere semnificativă a consumului, generată în primul rând de scăderea puterii de cumpărare. Practic, salariile au înghețat sau nu mai fac față, nu mai cresc cu aceeași viteză cu care cresc prețurile”, a explicat economistul.

Datele oficiale transmise de INS arată o scădere importantă a consumului. În aprilie 2026, comparativ cu aprilie 2025, consumul a scăzut, per total, cu 6,3%. Românii au cheltuit cu 6,6% mai puțin pe alcool, țigări și produse alimentare, cu 7,9% mai puțin pe produse alimentare, iar vânzările de carburanți au scăzut cu 2,1%.