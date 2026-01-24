Cum vor arăta facturile la gaze după expirarea plafonării. Șeful ANRE: „Mă aștept să văd oferte sub 0,30/kWh”

Șeful ANRE i-a sfătuit pe furnizori să își adapteze ofertele astfel încât diferențele de preț să nu fie mari. Foto: Getty Images

Toți furnizorii de gaze naturale sunt obligați, începând cu luna februarie, să trimită consumatorilor informații cu privire la prețul de contract, ca aceștia să fie pregătiți în momentul în care expiră schema de plafonare, a declarat președintele ANRE la Antena 3 CNN. George Niculescu a declarat că se așteaptă ca prețurile la gazele naturale să crească după ce expiră plafonarea, deși i-a sfătuit pe furnizori să țină prețurile cât mai jos dacă nu doresc să piardă clienți. În ceea ce îi privește pe consumatori, Niculescu i-a îndemnat să folosească comparatorul de preț de pe site-ul ANRE și să se porteze la furnizorul cu prețul cel mai convenabil.

George Niculescu a declarat că la Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) au ajuns oferte de la furnizori și pentru perioada post-plafonare. În cazul unui furnizor prețul gazelor naturale este sub nivelul stabilit în prezent de stat, dar ceilalți furnizori au majorat prețurile.

„Există un furnizor de gaze naturale care a venit cu o ofertă cu un preț fix pentru 12 luni de 0,30, deci sub plafon – 0,30 lei pe kilowatt-oră. Iar furnizorii care sunt mari și care controlează aproximativ 92% din piață, din monitorizarea pe care am efectuat-o, reiese că sunt cu prețuri situate între 0,35 și 0,36 lei pe kilowatt-oră, prețuri mai mari decât plafonul.

Am un mesaj și pentru furnizori. Trebuie să înțeleagă că, așa cum s-a întâmplat la energie electrică, piața este a consumatorului. Iar ofertele care sunt astăzi plasate peste plafon nu vor face altceva decât să îi ducă la o pierdere a clienților”, a spus Niculescu.

Șeful ANRE i-a sfătuit pe furnizori să își adapteze ofertele astfel încât diferențele de preț să nu fie mari.

„Deci, sfatul meu este să-și adapteze ofertele în așa fel încât diferențele acestea să nu fie mari de preț. Trebuie spart pragul de 0,30, adică în perioada următoare mă aștept să văd oferte sub 0,30 RON pe kilowatt-oră, așa cum, încet-încet, am văzut și la energie electrică”, a spus George Niculescu.

Cum poți obține facturi mai mici cu 15%

Președintele ANRE i-a sfătuit, în același timp, și pe consumatori să fie vigilenți, să verifice comparatorul de preț al ANRE și să nu ezite să se porteze la furnizorul cu cel mai mic preț.

„Important, în perioada următoare, este ca consumatorii de gaze naturale să verifice cât mai des comparatorul de prețuri pe care l-am pus la dispoziție pe site-ul ANRE, comparator de prețuri care le arată în timp real cele mai bune oferte pe care furnizorii de gaze naturale le fac, și să nu ezite să folosească platforma online de schimbare a furnizorului pentru a se porta de la un furnizor de gaze naturale cu un preț mare la un furnizor de gaze naturale cu un preț mai mic”, a spus Niculescu.

Furnizorul potrivit ar putea duce la o factură mai mică și cu 15%. „Diferența între acești furnizori este cuprinsă de până la 10–15%. Deci, dacă putem să ne facem o reducere în factură doar prin schimbarea furnizorului de 10–15% în fiecare lună, sfatul meu, recomandarea mea, este ca clienții să apeleze la aceste instrumente – comparatorul de prețuri și platforma de schimbare a furnizorului – și să facă aceste mutări”, a spus Niculescu.

Ce obligație au furnizorii

Toți furnizorii de gaze naturale sunt obligați, începând cu luna februarie, să trimită consumatorilor informații cu privire la prețul de contract, ca aceștia să fie pregătiți în momentul în care expiră schema de plafonare.

„Săptămâna viitoare vom adopta un ordin ANRE cu privire la introducerea unei obligativități de informare a consumatorilor cu privire la ce urmează să se întâmple în perioada eliminării plafonării la gaze naturale.

Instituim, în sarcina furnizorilor, obligația de a trimite, odată cu factura, către toți clienții finali pe care îi au în portofoliu, informații cu privire la prețul de contract. Pentru că eu, dacă am fost într-un contract cu preț, am avut o schemă de sprijin cu un preț plafonat, poate nu mai țin minte prețul contractual pe care îl am.

Și atunci, obligația furnizorului este să îi dea un reminder consumatorului, să îi spună: "Vezi că expiră schema de plafonare, iar acesta este prețul tău de contract", să îi facă o ofertă de nouă ofertă de gaze naturale și să explice și modalitățile prin care își poate schimba furnizorul”, a explicat George Niculescu la Antena 3 CNN.

Până la 31 martie 2026, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este de:

maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici;

maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie termică şi al clienţilor noncasnici din cadrul parcurilor industriale , precum şi al celor din cadrul sistemelor de distribuţie închise;