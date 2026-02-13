Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal: „Nu avem o recesiune propriu-zisă, nu avem o cădere a economiei”

Daniel Dăianu a declarat că economia va crește în 2026. Foto: Agerpres

Președintele Consiliului Fiscal a declarat, la Antena 3 CNN, că deși costul vieții e din ce în ce mai ridicat, consumul a scăzut și România se află în recesiune tehnică „nu avem o cădere economiei”. Daniel Dăianu a adăugat că economia va crește în acest an datorită investițiilor. În ceea ce privește reforma administrației publice pregătită de Guvern pentru a reduce din cheltuieli, Dăianu a atras atenția că nu pot fi făcute tăieri brutale pentru că „ar exploda țara” și a avertizat că tăierea de cheltuieli „nu este mai puțin rea” decât creșterea taxelor și impozitelor.

„Permiteți-mi să fac o distincție între recesiune tehnică și recesiune propriu-zisă. Este drept că cetățenii români acuză un cost al vieții care devine din ce mai din ce în ce mai piperat pentru cei mai mulți și care se resimte cel mai mult pentru cetățenii cei mai nevoiași.

Dar nu avem o recesiune propriu-zisă, nu avem o cădere a economiei, cum nu puțini s-au aventurat să spună. Este drept că avem o schimbare în structura cheltuielilor, pentru că ace această criză a costului vieții, ea se vede și într-un declin al consumului populației, dar care a fost compensat de o creștere importantă a investițiilor publice și în 2024 am avut o pondere ridicată a investițiilor publice în produsul intern brut. Îmi aduc aminte în jur de 6,6 6,7% din PIB. În 2025, investițiile s-au situat în jur de 7,2% din PIB, cifră record pentru ultimul deceniu, dacă nu mă înșel”, a spus Daniel Dăianu în cadrul emisiunii Newsroom.

„Deci am avut o diminuare a consumului gospodăriilor, este drept și, dar eu oamenii acuză și ei resimt cel mai mult creștere a prețurilor la alimente de bază, pentru că asta-i interesează pe cetățeni și o creștere a facturilor. Pe de altă parte, trebuie spus și este un adevăr care nu poate fi contestat întrucât este ilustrat de cifre. Am avut o creștere importantă a investițiilor publice care au susținut economia. Eu cred că această alură a evoluției economiei se va vedea și în acest an, pentru că investițiile publice probabil vor tura mai mai mult, ele se vor apropia de 8% din PIB, ceea ce este foarte bine”, a spus șeful Consiliului Fiscal.



Președintele Consiliului Fiscal a subliniat că cheltuielile publice nu sunt ușor de tăiat.

„Vedeți și dumneavoastră disputele foarte mari legate de cum să fie reduse cheltuieli în administrația locală, ce dezbateri intense sunt, în care sunt implicați primari de la toate partidele. Nu este simplu că trăim într-o democrație, că trăim vrem într-o democrație. Aceste interese se manifestă, ies la iveală și se înfruntă cu cei care vor să ia decizii nepopulare.

Deci, nu e simplu. Nu m-aș grăbi să spun că dacă s-ar concretiza asemenea decizii, de reforme imediat. În primul rând că nu se pot concretiza atât de repede, nu se poate schimba peste noapte guvernanța publică a unei țări. Sunt instituții care merg mai bine, instituții care merg mai puțin bine, unele care merg rău. Vedeți și toată această dezbatere legată de pensiile speciale.

Să știți că dacă ar fi tăieri brutale, în primul rând că ar exploda țara și să știți că ar afecta consumul populației, activitatea economică. Tăierea de cheltuieli nu este mai puțin rea decât creșterea taxelor și impozitelor”, a mai spus Dăianu.

România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut, a anunțat, vineri dimineață, Institutul Național de Statistică (INS). România s-a mai aflat în recesiune tehnică în 2012, 2015, 2020 și 2024. Între 2008 și 2010, economia a traversat însă o recesiune profundă, cu efecte majore asupra locurilor de muncă și nivelului de trai.