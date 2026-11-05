Deficit de finanțare și lipsă de personal la Metrorex. Sindicaliștii susțin că peste 10.000 de ore suplimentare sunt făcute lunar

1 minut de citit Publicat la 16:33 05 Noi 2026 Modificat la 16:33 05 Noi 2026

Stație de metrou în București. Sursa foto: Agerpres Foto

Deficitul de finanţare al Metrorex este de 40%, în 2026, în timp ce deficitul de personal se ridică la 20%, se arată într-un comunicat de presă al Unităţii Sindicatul Liber din Metrou (USLM), transmis joi Agerpres.

„Deficitul de finanţare, în 2026, este de 40%, lipsesc 450.000.000 lei. Deficitul de personal este de 20%, lipsesc peste 1.000 de posturi. Numai la Regulatorul de Circulaţie, acolo unde lucrează operator, dintr-un necesar de 54 sunt doar 43 de posturi ocupate. La Secţia care face posibilă circulaţia trenurilor de metrou, lipsa de personal este uriaşă: dintr-un număr de 70 de puncte de conducere centralizată a circulaţiei funcţionează doar 25, restul au activitatea suspendată", se precizează în comunicat.

Potrivit organizaţiei sindicale, în prezent, la nivel de personal există peste 10.000 de ore suplimentare, lunar, în timp ce mecanicii de tren au restanţe la zilele de concediu de odihnă ne-efectuat de peste 6.000 de zile, „fapt ce generează o oboseală cronicizată a acestora".

„Nu vrem să speriem pe nimeni, dar atragem atenţia asupra riscurilor şi pericolelor care există în activitatea de zi cu zi a metroului bucureştean. Aceşti ultimi ani de austeritate au creat riscuri imense în asigurarea siguranţei transportului”, susţin sindicaliştii.

Aceştia menţionează, totodată, că instalaţiile de la metroul bucureştean au o vechime de peste 30 de ani, unele fiind chiar din 1978.

De altfel, în acest context, amintim că, în data de 29 octombrie, sindicaliștii de la metrou au amenințat că intră în grevă dacă salariile nu le vor fi majorate. Angajații de la metrou cer o creștere salarială de 450 de lei net și vor ca Guvernul să deschidă negocierile pentru contractul colectiv de muncă.

Termenul dat de sindicaliști pentru începerea negocierilor a fost 1 noiembrie.