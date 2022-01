Dobânda-cheie, crescută de BNR cu mai puțin decât se așteptau economiștii

Potrivit acestora, modificarea a fost sub aşteptări și că această situaţie nu poate fi sustenabilă. Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, a explicat decizia pașilor mici. Dan Suciu a declarat că motivația acestei decizii este legată de condițiile specifice în care evoluează economia României.

"BNR a avut o strategie în care dobânzile au fost mai calculate. În semestrul 4, evoluția economiei a fost mult sub așteptări, am avut o decelerare a acestei creșteri, o presiune care să vină de la consumatorul de rând e mult mai redusă în ce privește prețul. Apoi, suntem in episodul 5 al pandemiei care se anunță grav.

Luăm în calcul aceste două elemente de incertitudine. Dacă adăugăm alte elemente de incertitudine din perspectiva cererii, situația prețurilor la energie - care nu știm cum va evolua -, evoluția structurii bugetare și a veniturilor care se obțin prin fonduri europene, avem un tablou de incertitudine cu foarte multe culori, așa că o decizie de majorare cu 0,25% a fost considerată oportună acum", a spus Suciu, la Digi24.

