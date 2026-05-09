Dragoș Anastasiu spune că nu s-a prăbușit consumul: „A scăzut, e dureros, dar era previzibil. Nu suntem în criză economică”

Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu a declarat, la Antena 3 CNN, că o scădere a consumului în România, după măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan, era previzibilă. Nu este însă un dezastru și consumul nu s-a prăbușit, a atras atenția omul de afaceri. Anastasiu a mai spus că România nu se află în criză economică, ci trece printr-o perioadă economică „dureroasă”, din care însă va ieși dacă reușește să atragă toate fondurile europene din PNRR.

„Faptul că a scăzut consumul era previzibil. Faptul că mediul de afaceri este prudent era previzibil. Ce n-aveam nevoie deloc acuma era o criză politică, de asta chiar n-aveam nevoie”, a spus Anastasiu la emisiunea Income Magazine cu Adrian Măniuțiu.

Dragoș Anastasiu a spus că deși au dus la o scădere a consumului, măsurile adoptate de Guvernul Bolojan erau necesare. Fostul vicepremier a făcut apel la calm și la răbdare, deoarece situația economică se va redresa datorită fondurilor europene care ar trebui să intre în România în acest an.

„Eu cred că trebuie să încercăm să fim raționali și calmi și logici. E clar că România se află într-o perioadă complicată. Adică acest de deficit bugetar, care poate pentru populație nu înseamnă nimic, pentru țară, înseamnă că se împrumută mai greu sau la un moment dat nu se mai poate împrumuta deloc sau nu mai vin fonduri europene.

Venim după o perioadă în care am trăit peste puterile noastre din bani împrumutați și sigur că pe hârtie lucrurile arătau bine și în viață lucrurile arătau bine. Făceam investiții masive, creșteam salarii, creșteam pensii. Dacă ți le permiți și fac sens, atunci este în regulă. Dar din păcate lucrurile n-au stat chiar așa.

Și atunci era normal să vină o perioadă de contracție, era normal să vină lucrul ăsta. Faptul că a scăzut consumul, nu s-a prăbușit, cum aud de multe ori. Nu este niciun dezastru. A scăzut consumul cu 5% anul ăsta față de anul trecut, aceeași perioadă. Că nu comparăm ianuarie cu decembrie, că dacă comparăm ianuarie cu decembrie avem 25% dar, așa avem în fiecare an”, a spus fostul vicepremier.

Anastasiu a adăugat că scăderea pe care o avem acum pe piața muncii este din cauza prudenței angajatorilor.

„Ziceați mai devreme că a a scăzut numărul de angajați. Numărul de angajați poate să scadă în două momente. O dată din prudență, lasă inteligența artificială etc, etc. Din prudență. Văd că nu știu ce se întâmplă și atunci fac o contracție inclusiv la nivelul propriei companiei sau dintr-o criză economică.

Noi tot vorbim de criza asta economică, ne-o autoinducem. Eu nu cred că suntem într-o criză economică. Noi suntem într-o contracție economică. Cert. Că nu ne place, da. Doare, da, dar avem creștere economică în continuare”, a spus omul de afaceri.

Fostul vicepremier a adăugat că în România există un fundament pentru creșterea economică, în mod special datorită fondurilor europene.

„Investițiile anul ăsta sunt mult mai mari decât anul trecut, mult mai mari. Ne apropiem de finalul PNRR-ului și de fapt acum o să înceapă să se vadă banii, că de fapt munca s-a depus până acu, în mare parte pe spinarea constructorilor. Acum încep să vină banii.

Noi avem numai din PNRR de încasat 10 miliarde, dacă nu o dăm de gard și mai avem și fondurile celelalte și acolo mai sunt vreo 5 miliarde pe care putem să le încasăm anul ăsta.

Deci noi avem fundament de creștere, noi avem fundament de creștere a încrederii, pentru că în sfârșit a venit un guvern care a pus în practică ce au spus celelalte dinainte.

Adică, hai să ne uităm și la cheltuielile statului și s-au văzut eforturi și parțial și succes pe zona asta. Deci toate premizele au fost bune. Sigur că contracția asta era previzibilă, e dureroasă pentru toată lumea, dar nu aveam încotro, trebuia să o facem, pentru că altfel ne ducem în gard”, a mai spus Anastasiu.

Omul de afaceri a dezvăluit și detalii din negocierile pentru programul fiscal al Guvernului Bolojan cu Comisia Europeană.

„Crede-mă că am fost prezent la negocieri, niciun om, bașca un politician, nu își dorește să înceapă cu așa ceva, cu studenții, cu elevii, cu profesorii, nimeni nu își dorește.

Dar nouă ni s-a spus, am auzit cu urechile mele, 'am înțeles că sunteți noi, dar în spate aveți același steag și steagul ăsta ne spune de doi ani de zile că se întâmplă niște lucruri și nu se întâmplă și de doi ani de zile vă spunem că nu vă mai permiteți toate lucrurile astea și nu faceți nimic din ceea ce promiteți că faceți'.

Guvernul bolojan a avut 10 zile la dispoziție să treacă prin Parlament un program fiscal care să fie acceptat de investitori și în primă fază ne-am dus fără creșterea de TVA, pentru că președintele României și-a dorit lucrul ăsta și ni s-a dat înapoi și ni s-a spus 'mai vreți fonduri europene? Dacă mai vreți faceți lucruri care să se și întâmplă' ”, a spus Anastasiu.