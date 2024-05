După 25 de ani de investiții susținute, Cris-Tim a pus Filipeștii de Pădure, fostă zonă defavorizată, pe harta economică a României

După ce la finalul lunii martie Cris-Tim a primit la fabrica de lactate Cris-Tim din Boldești Scăeni o numeroasă delegație a statelor membre OIF, în contextul unei misiuni economice organizate la București, la fix două luni a venit rândul fabricii de mezeluri de la Filipeștii de Pădure să primească vizita premierului României, Marcel Ciolacu.

Înaltul oficial a fost primit de cele două generații – de fondatorul Radu Timiș Sr. și de actualul CEO al companiei, Radu Timiș Jr.

Evenimentul a avut loc la aproape un sfert de veac de când Radu Timiș Sr. a decis să investească într-o zonă defavorizată, in Filipeștii de Pădure, localitate aflată la mai puţin de 100 de km de Bucureşti şi circa 30 de km de Ploieşti, punând-o astfel pe harta celor mai mari producători din sectorul agro-alimentar.

Astăzi, Cris-Tim deţine 3 unităţi de producţie: mezeluri, lactate, ready meal, fabrica din Filipeștii de Pădure fiind una din cele mai moderne fabrici de mezeluri din țară, cu o suprafață totală de aproape 70.000 de mp. Din cei 2.500 de angajaţi ai companiei Cris-Tim, mai mult de 1.500 lucrează direct în producţie.

“Atenția pe care am primit-o recent atât de la delegația francofonă, cât și din partea autorităților române, este pentru mine încă o dovadă că am făcut bine ceea ce am făcut în aceste trei decenii de când am luat decizia, împreună cu soția mea, să punem pe mesele românilor cele mai bune produse. Poziția de lider pe care o are azi Cris-Tim ne obligă să continuăm să fim pionieri în dezvoltarea felului în care ne hrănim și să aducem gusturi unice și produse sănătoase în fiecare bucătărie”, a declarat Radu Timiș Sr., fondator și președinte al holding-ului de familie Cris-Tim.

Compania își continuă strategia de dezvoltare și are un plan robust de investiții de peste 75 de milioane de euro în perioada următoare. Cris-Tim speră ca aproape jumătate din acesta să fie acoperit prin programul național multianual INVESTALIM, dedicat industriei alimentare autohtone.

“Obiectivul INVESTALIM este să sprijine investiţiile cu impact mare în economie, iar Cris-Tim este atât liderul pieţei locale de carne procesată, cât şi al pieţei de ready meal. Ne dorim să fim printre primii care fac parte din programul INVESTALIM, iar odată cu acest proiect să contribuim la dezvoltarea amprentei economice în comunitate prin crearea a peste 300 de noi locuri de muncă”, a declarat Radu Timiș Jr., CEO Cris-Tim.

La finalul anului 2023, Cris-Tim și-a consolidat noi parteneriate externe și a penetrat trei noi piețe - Grecia, Republica Moldova și Georgia, ajungând astfel la un total de 20 de țări în care se exportă produsele Cris-Tim. Cu peste 130 de clienți în 20 de țări, Cris-Tim exportă circa 5.000 de tone de produse anual cu o pondere de circa 14% din cifra de afaceri a companiei.

“Viziunea mea este ca în trei-cinci ani să ne consolidăm poziția de lider al sectorului agro-alimentar din România și să începem scalarea business-ului în regiunea Balcanilor și a Europei Centrale și de Est”, a mai spus Radu Timiș Jr.

DESPRE CRIS-TIM