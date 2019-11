eMAG Black Friday 2019. Cuptoare ieftine ca sa gatesti delicii de Craciun

eMAG Black Friday 2019. Au mai ramas cateva ore si incepe Vinerea Neagra 2019, cu oferte excelente la electrocasnice de bucatarie precum cuptoarele si aragazele.



eMAG Black Friday 2019 cuptoare si aragaze – Toate ofertele sunt AICI.

Ne-a atras atentia un pachet alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Arctic AROIM24500BC, Electric, Autocuratare catalitica, cu 71 de litri, Clasa A+ de eficienta energetica, negru, si o plita incorporabila Arctic ARSGN64121SL, pe gaz, cu 4 arzatoare, Wok, Aprindere electrica, 60 cm, din sticla neagra.

eMAG Black Friday 2019 cuptoare si aragaze

Cuptor incorporabil este elegant, cu usa si panou de control din sticla, clasa energetica A+, timer electronic si sistem de curatare catalitic.

Cele 12 functii de gatit, de la programul 3D sau ventilatie cu aer cald la cel de Pizza si volumul interior de 71 de litri, sunt garantia ca atat cei care isi doresc o gustare rapida, cat si cei care prefera preparate mai complexe, vor avea un partener de incredere.



Clasa energetica A+ - ofera un consum redus de energie electrica, comparativ cu cuptoarele din clasa A. Te bucuri de functiile cuptorului tau, cu un consum optim de energie electrica.

Volum interior 71 Litri - Cuptor de capacitate mare, pentru prepararea concomitenta a mai multor retete. Cu Arctic, nicio provocare nu e prea mare.

eMAG Black Friday 2019 cuptoare incorporabile

Timer - Contorizeaza durata de pregatire a alimentelor si te anunta in momentul in care timpul prestabilit s-a scurs. Cuptorul va fi pregatit la temperatura optima pentru a prepara cele mai gustoase retele.

Eco Fan - Asigura o coacere uniforma a alimentelor printr-o circulare optima a aerului cald in compartimentul cuptorului. Ai intotdeauna preparate gatite perfect, indiferent ca mesele in familie sunt specialitatea ta sau vrei sa gatesti ceva nou in fiecare zi.



Self Clean - Produsul tau Arctic este un partener de incredere pentru ca iti ofera curatenia cuptorului, fara efort suplimentar. Sistemul de curatare catalitic Self Clean presupune un panou absorbant care atrage grasimea si vaporii. Lasi curatenia pe seama cuptorului tau.

Iluminare interioara - Cuptoarele Arctic sunt echipate cu iluminare interioara pentru a-ti oferi mai mult control asupra preparatelor tale. Poti urmari procesul de gatire, astfel incat sa pregatesti retete delicioase.

eMAG Black Friday 2019 cuptoare si aragaze Arctic

Gatire 3D - Functie de gatire ce activeaza simultan toate cele 3 elemente de incalzire, superior, inferior si spate, pornind in acelasi timp ventilatorul si asigurand o distributie uniforma a caldurii pentru o coacere uniforma. Ai cel mai rapid mod de a pregati reteta favorita.

Decongelare - Functia activeaza doar ventilatorul, fara elementele de incalzire. Decongeleaza treptat alimentele inainte de preparare sau raceste mancarurile proaspat gatite.

Grill - Permite prepararea alimentelor la gratar, cu ajutorul unui arzator suplimentar pozitionat in partea superioara. Pregatesti cu usurinta alimente sanatoase de tip gratar.

Pizza - Functie de gatire dedicata prepararii fiecarui tip de pizza. Activeaza simultan elementul de incalzire inferior si elementul de incalzire spate, impreuna cu ventilatorul.

Ventilatie cu aer cald - Functie de gatire ce incalzeste aerul cu ajutorul elementului de incalzire spate si il distribuie uniform in interiorul cuptorului. Gatesti fara preincalzire preparate pe mai multe niveluri.

Incalzire inferioara - Activeaza elementul inferior de incalzire. Rumeneste perfect preparatele cu crusta.

eMAG Black Friday 2019 cuptoare ieftine

Static&Ventilatie - Functie de gatire ce activeaza simultan cele 2 elemente de incalzire superior si inferior, impreuna cu ventilatorul, oferind o coacere uniforma si o distributie rapida a aerului cald. Pregatesti usor si rapid felul de mancare preferat.

Ventilatie cu aer cald Eco - Incalzeste aerul cald cu ajutorul elementului spate si il distribuie uniform in interiorul cuptorului, la o temperatura mai scazuta decat functia clasica de ventilatie, potrivit retetelor tale. Gatesti economic preparate pe mai multe niveluri.

Grill&Ventilatie - Functie de gatire ce ofera o coacere uniforma, prin activarea elementului de incalzire superior asistat de ventilator, pentru a distribui rapid si uniform aerul cald. Pregatesti rapid cantitati mari de carne de tip gratar, perfecte pentru mesele in familie sau cu prietenii.

Low Grill - Activeaza partea interioara a elementulului de incalzire superior al cuptorului. Gatesti sau gratinezi rapid preparate sanatoase si gustoase.

Static - Functie de gatire ce ofera o coacere uniforma a preparatelor, activand 2 elemente de incalzire, superior si inferior. Pregatesti fara efort prajiturile, produsele de patiserie sau dulciurile dorite de tine si familia ta.



Warm Keeping - Timpul trece mai repede in compania potrivita, dar cuptorul Arctic mentine temperatura adecvata servirii preparatelor. Mancarurile tale vor fi mereu ca proaspat scoase din cuptor.

eMAG Black Friday 2019 aragaze Beko

2. Ne-a atras atentia si aragazul Beko FSM62530DXMS, 4 arzatoare, Mixt, Aprindere electrica integrata, Gratare din fonta, Autocuratare catalitica, Grill, Gatire 3D, Timer, LED, 60 cm, din inox.



Aragazul Beko FSM62530DXMS a fost conceput nu doar cu gandul la cum va iesi mancarea, ci si cu dorinta de a-ti usura viata cand vine momentul curatarii, dupa ce ai gatit cele mai bune retete pentru cei dragi. Astfel, aragazul este dotat cu Autocuratare Catalitica, tehnologie ce usureaza procesul de curatare.

Astfel, nu va mai fi necesara utilizarea materialelor abrazive de curatare sau a agentilor chimici. De asemenea, ai la dispozitie suportul de vase din fonta care asigura stabilitatea vaselor puse la gatit, apoi plita este dotata cu arzatoare cu eficienta energetica ridicata, cu pana la 25% fata de cele obisnuite. In plus, cuptorul multifunctional, prevazut cu 8 functii de gatire te va face chef in propria ta casa.



Autocuratare catalitica - Panourile catalitice montate pe peretii cavitatii interioare, absorb grasimea si reduc mirosurile din timpul coacerii, inlesnind procesul de curatare. Astfel, nu va mai fi necesara utilizarea materialelor abrazive de curatare sau a agentilor chimici.



Gratar din fonta - Gratarul de fonta, iti ofera un design elegant dar si stabilitate vaselor in care gatesti.

eMAG Black Friday 2019 aragaze

High-Efficiency™ Gas Burner - Arzatoarele cu eficienta ridicata de la Beko iti vor oferi momentul de magie de care ai nevoie atunci cand te grabesti. Vei gati mult mai repede, sunt cu pana la 25%* mai eficiente decat aragazele standard, ceea ce inseamna ca vei economisi timp si bani. Timpul petrecut in bucatarie va scadea cu 35% si vei folosi cu pana la 17% mai putin gaz decat un arzator obisnuit.

Sa gatesti este o experienta minunata insa bucataria ta poate deveni un haos. Tehnologia revolutionara CleanZone™ de la Beko vine in ajutorul tau. Geamul interior al usii aragazului este acoperit cu un strat special care permite o curatare usoara, fara a fi necesara utilizarea unor solutii specializate de curatare.



Cuptor multifunctional cu 8 functii de gatire - Bucura-te de un aragaz multifunctional care iti ofera 8 functii de gatire diferite astfel incat, poti incerca orice reteta noua de prajituri sau orice preparat sofisticat. Fie ca vrei sa incerci o reteta noua de fursecuri sau vrei sa-ti impresionezi prietenii cu un biftec de vita, aragazul multifunctional Beko va fi partenerul tau de incredere.





Gatire conventionala - Elementul de incalzire superior si cel inferior actioneaza simultan, fara ventilator. Acest mod de coacere traditional este recomandat in pregatirea prajiturilor, foietajelor fine sau biscuitilor.



Grill electric - Solutia ideala pentru pregatirea cotletelor, a pestelui sau pentru rumenirea la suprafata a alimentelor.

eMAG Black Friday 2019 aragaze ieftine

Grill inferior cu ventilatie - Efectul de grill este mai redus fata de utilizarea grill-ului complet. Tot ceea ce ai de facut este ca la jumatatea duratei de gatire, sa intorci preparatele.



Incalzire inferioara - Permite pornirea doar a elementului de incalzire inferioara. Perfect pentru pizza sau pentru alimente care necesita o rumenire finala in partea inferioara.



3D Cooking - Modul de gatit 3D permite operarea simultana a tuturor elementelor de incalzire. In acest fel se asigura o distribuire uniforma a caldurii in interiorul cuptorului, ceea ce permite gatirea a 3 preparate simultan, fara riscul de a amesteca mirosurile.



Gatire asistata cu ventilatie - Aceasta functie asigura o distributie uniforma a caldurii in interiorul aragazului, grabind astfel procesul de gatire.



Aprindere electrica integrata arzatoare - Cu o singura atingere a butoanelor aragazului, potiaprinde arzatoarele.



Siguranta flacara la plita aragaz - Sistemul de siguranta va opri automat alimentarea cu gaz in cazul intreruperii accidentale a flacarii la plita in timpul functionarii.

