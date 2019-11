eMAG Black Friday 2019 incepe in forta! Laptop la 500 de lei plus alte 11 produse ieftine

eMAG Black Friday 2019 este aproape aici! Magazinul online emag.ro a anunțat deja o listă de produse care au reduceri substanțiale vineri, 15 noiembrie.

eMAG Black Friday 2019 – Toate ofertele apar aici.

Am analizat și noi lista cu produse la oferă de Vinerea Neagră 2019 și am descoperit că unele dintre ele au reduceri și de 64%.

De asemenea, un laptop poate fi cumparat chiar si cu 500 de lei. Click AICI pentru oferta.

eMAG Black Friday 2019 televizoare

1. Un televizor Star-Light cu diagonala de 80 de cm, HD, are o reducere de 50% si costa numai 299, 99 lei.

2. Un laptop Dell cu procesor de tip Intel Core i3, 2.30 GHz Kaby Lake, cu diagonala de 15,6 inchi, Full HD, 4GB, 1TB HDD, are o reducere de 33% si costa 999,99 lei.

eMAG Black Friday 2019 masini de spalat rufe

3. Masina de spalat rufe Slim Arctic, cu o capacitate de incarcare de 6 kg, 1.000 de rotatii pe minut, clasa A+++ de eficienta energetica (cea mai buna), de culoare alba, are o reducere de 37% in campania eMAG Black Friday 2019 si costa 499,99 lei.

4. Un televizor LED Horizon cu diagonala de 109 cm, Full HD, are o reducere de 41% si costa 499,99 lei. Click AICI pentru oferta.

eMAG Black Friday 2019 laptopuri

5. Un laptop Lenovo Ideapad cu 2.60 GHz, cu diagonala de 15,6 inchi, HD, 4GB, 128 GB SSD, are o reducere de 50% si costa numai 499,99 lei.

6. Un pret grozav are si statia de calcat Tefal Easy Pressing, 2.200 W, boiler 5 bar, capacitate de 1 litru. Aceasta are o reducere de 64% de Vinerea Neagra 2019 si costa 299,99 lei.

7. Masina de gaurit si insurubat cu acumulator Bosch EasyDrill 1200, 12 V, 1,5 Ah, 1650 RPM, are o reducere de 35% si costa 199,99 lei.

eMAG Black Friday 2019 anvelope de iarna

8. De Black Friday 2019 eMAG are reduceri si la scutece Pampers Active Baby XXL BOX (diverse marimi). O cutie are o reducere de 33% si costa 99,99 lei.

9. Deoarece iarna este foarte aproape, emag.ro are reduceri de Black Friday 2019 si la anvelope de iarna Tigar WINTER. Acestea sunt reduse cu 47%, o anvelopa de iarna costand 99,99 lei.

10. In plus, deoarece iarna este o perioada in care e greu sa scapam cu hainele curate dupa o zi de munca (sau de joaca in cazul copiilor), eMAG vine cu reduceri si la detergenti. Un pachet de detergent Ariel capsule 3 in 1 PODS, pentru 105 spalari, 3X35 de bucati, are o reducere de 33% si costa 79,99 lei.

11. Un pachet de cafea boabe Lavazza Gusto Forte de 1 kg are un pret special de 49,99 lei.

12. Din campania eMAG Black Friday 2019 nu lipsesc reducerile la jucarii si jocuri. Un joc LEGO City Police – Furtul diamantelor cu politia aeriana are o reducere de 50% si costa 124,90 lei.

