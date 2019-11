eMAG Black Friday 2019. Masina de spalat la 500 de lei, pentru o garderoba imaculata!

eMAG Black Friday 2019 masini de spalat. Magazinul online emag.ro a anuntat deja cateva dintre cele mai bune oferte de anul acesta, inclusiv la masini de spalat.

Spre exemplu, masina de spalat rufe Slim Arctic APL61012BDW0, cu o capacitate de incarcare de 6 kg, 1000 de rotatii pe minut, clasa A+++ de eficienta energetica, SteamClean, de culoare alba, are o reducere de 37% si costa 499,99 lei.

Hainele tale vor beneficia de o ingrijire delicata alaturi de masina de spalat Arctic APL61012BDW0.

Cu ajutorul tehnologiei SteamClean hainele tale au parte de o ingrijire delicata si scapi de cutele nedorite. Articolele tale preferate de imbracaminte se vor mentine impecabil datorita aburului care se poate utiliza la inceput sau la final in functie de programul selectat. Daca este eliberat la inceput are rolul de a inmuia hainele murdare usurand astfel procesul de curatare, iar daca este eliberat la final are o contributie majora pentru inlaturarea cutelor, tesaturile devenind placute la atingere.

Autocuratare cu SteamClean - Acest program te ajuta sa indepartezi rezidurile si depunerile de detergent cu ajutorul aburului, astfel ca masina ta de spalat isi mentine buna functionare o perioada cat mai indelungata si de asemenea, se indeparteaza mirosurile neplacute.

Camasi 40°C cu SteamClean - Acest program este folosit pentru a spala impreuna camasi din bumbac, materiale sintetice sau combinate. Reduce cutele. La sfarsitul programului se utilizeaza abur pentru a ajuta la reducerea cutelor.

Geci cu puf 40°C cu SteamClean - Acest program este dedicat pentru a va spala hainele, vestele, jachetele etc. ce contin puf, a caror eticheta recomanda „spalare la masina”. La sfarsitul programului se utilizeaza abur pentru a inmuia rufele groase precum prosoapele.

ECONOMIE Clasa energetica A+++ garanteaza cel mai mic consum de energie pe termen lung, comparativ cu produsele din clasa A+. Economisesti vizibil cu fiecare factura si in plus, protejezi mediul inconjurator.

Aqua Safe - Regleaza consumul si controleaza excesul de apa, in functie de cantitatea articolelor pe care doresti sa le speli. Obtii haine curate cu un consum optim de apa si economisesti pe termen lung.

CONTROL Sistem electronic de ajustare a cantitatii de apa - Pentru a obtine cele mai bune performante de spalare si consum energetic redus, acest sistem automat de reglare a consumului de apa vine in ajutorul tau. Aportul de apa este ajustat electronic in functie de cantitatea si tipul rufelor, astfel ca tu sa ai cele mai bune rezultate cu un minim de efort.

FLEXIBILITATE Capacitate de incarcare 6 Kg - Capacitate de incarcare standard, ce raspunde perfect necesitatilor zilnice. Tu alegi volumul potrivit nevoilor tale.

Turatie variabila 1000 - Reprezinta viteza maxima de stoarcere pe care o poti alege pentru spalare, valoarea minima fiind de 600 de rotatii pe minut, iar valoarea maxima atingand 1000 de rotatii. Alegi numarul de rotatii potrivit hainelor tale.

Unghi deschidere 170 - Unghiul de deschidere de 170˚ al usii permite accesarea facila a interiorului cuvei.

Eco Dose - Dispozitiv practic si eficient, care asigura o dozare optima a detergentului lichid, in timpul ciclului de spalare, deoarece acesta se dizolva mai usor, patrunde mai repede in tesatura, actioneaza mai eficient si este mai delicat cu hainele. In plus, nu lasa nici urme pe haine. Folosesti eficient detergentul lichid.

Amanare pornire - Functia iti permite programarea spalarii intr-un interval de 24 ore. Astfel, nu mai esti nevoit sa iti planifici activitatile dupa programul de spalare a rufelor. Tu decizi cand incepe programul dorit, indiferent de durata sau intensitate.

CONFORT Child Lock - Permite blocarea butoanelor masinii de spalat pentru a preveni oprirea accidentala sau schimbarea programului. Aparatul tau Arctic este gandit sa iti ofere un plus de siguranta, fiind potrivit pentru tine si familia ta. Copiii tai se pot juca langa masina de spalat, fara ca tu sa-i supraveghezi permanent.

Sistem electronic de control al balansului - Sistemul distribuie uniform rufele in interiorul tamburului (recipientul in care sunt spalate rufele), diminuand vibratiile si zgomotul produs in timpul stoarcerii, pentru o functionare mai silentioasa. Poti folosi masina de spalat Arctic in orice moment al zilei. Speli eficient si cu minim de zgomot.

Certificare Woolmark - Certificare care garanteaza ingrijirea atenta a articolelor de lana sau casmir si a altor tesaturi delicate. Ai garantia ca tesaturile speciale nu vor fi niciodata deteriorate, iar culorile isi vor pastra intensitatea.

PERFORMANTA SI EFICIENTA Aqua Surf - Design-ul special Aqua Surf creeaza conditii optime de spalare pentru rufele tale si asigura o curatare eficienta, dar si delicata, fara miscari ce ar putea afecta tesatura. Conturul unic al cuvei si forma paletelor permit o miscare fluida a rufelor in timpul spalarii, imitand ritmul natural al valurilor.

Smart Sensors - Tehnologia Smart Sensors asigura un consum optim de resurse, la fiecare spalare, prin intermediul celor 4 senzori speciali. Astfel, temperatura apei, nivelul de spuma, viteza motorului la spalare si centrifugare, precum si tensiunea de alimentare vor fi reglate in mod automat, pentru confortul tau si eficienta masinii tale.

Eco Heater - Rezistenta masinii este acoperita cu un strat de nichel care protejeaza de rugina si asigura o durabilitate de 100 de ori mai mare decat rezistentele standard si depuneri de calcar cu 40% mai mici. Masina ta va functiona eficient si economic pentru o perioada indelungata.

Flow Control - Sistem special de sigilare a scurgerii ce pastreaza detergentul in masina pana in momentul clatirii. Astfel, cantitatea de detergent este folosita la maxim, aducandu-ti economii de pana la 5.5 kg in fiecare an, alaturi de o economie substantiala de apa si energie electrica.

Masina de spalat are urmatoarele programe de spalare:

Spalare rapida - Program dedicat hainelor din bumbac, cu un grad redus de murdarie. Programul tau nu va fi suferi modificari pentru ca hainele dorite vor fi spalate in cateva momente. Ai haine gata de purtare, in cel mai scurt timp posibil.

PROGRAME DELICATE Bumbac Eco (rece-60°C) - Program de spalare economica a rufelor rezistente din bumbac. Speli hainele rezistente, cu consum redus de energie si apa.

Bumbac Eco (rece-40°C) - Program de spalare economica, la 40 grade, a rufelor din bumbac. Astfel, poti obtine rufe curate cu un minim de resurse consumate.

Bumbac 40°C - Program de spalare la 40 grade a rufelor din bumbac. Astfel, poti obtine rufe curate chiar si atunci cand tesatura este delicata.

Bumbac 60 cu prespalare - Program dedicat spalarii hainelor de bumbac care necesita prespalare. Aceasta optiune va asigura o mai buna indepartare a petelor, fara a agresa tesatura.

Bumbac 20°C - Utilizati acest program pentru rufele din bumbac (cearsafuri, lenjerii de pat, prosoape, halate de baie, lenjerie intima etc.).

Bumbac 90°C - Program de spalare intensiva a rufelor, perfect pentru hainele din bumbac. Speli hainele preferate, fara a le deteriora.

Sintetice - Program special gandit pentru hainele mai putin rezistente, precum cele din material sintetic sau amestecat cu bumbac, care nu necesita o spalare intensiva. Speli hainele delicate in conditii optime.

Sintetice (rece – 40°C) - Programul este dedicat spalarii hainelor sintetice, garantand protectie si o curatare mai mult decat eficienta pentru tesaturile mai putin rezistente.

FUNCTII SPECIALE Clatire rufe - Program dedicat clatirii sau apretarii rufelor. Ai rufe perfect limpezite, fara efort suplimentar, intr-un timp foarte scurt.

Stoarcere+Evacuare - Adauga un ciclu suplimentar de stoarcere si asigura evacuarea completa a apei din masina de spalat. Programul iti vine in ajutor atunci cand doresti ca rufele tale sa se usuce rapid. Ai haine perfect stoarse, fara efort.

