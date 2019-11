eMAG Black Friday 2019. S-au anuntat primele 37 de oferte imbatabile!

eMAG Black Friday 2019. A venit ziua magica – vineri, 15 noiembrie – care va aduce reduceri excelente la 3,5 milioane de produse de pe emag.ro.

eMAG Black Friday 2019 – Toate ofertele apar AICI.

emag.ro a anuntat deja o lista de produse care au reduceri exceptionale, chiar si de peste 60%.

eMAG Black Friday 2019 Samsung

1. Un telefon Samsung Galaxy Nota 10 Plus, Dual SIM, 256 GB, 12 GB RAM, 4G, Aura Black, beneficiaza de o reducere de 500 de lei in campania eMAG Black Friday 2019.

In total, magazinul online emag.ro scoate la vanzare 500 de bucati la acest pret.

2. Un telefon Huawei P30 Lite, Dual SIM, 128 GB, 4G, Pearl White, are o reducere de 20% si costa numai 799,99 lei.

Emag.ro vinde nu mai putin de 2.000 de telefoane la acest pret.

eMAG Black Friday 2019 telefoane Apple

3. Telefonul Apple iPhone 7, 32 GB, Silver, are o reducere de 23% in campania eMAG Black Friday 2019 si costa 1.599,99 lei.

Magazinul online emag.ro are 600 de bucati la acest pret.

4. Telefonul Samsung Galaxy A10, Dual Sim, 32 GB, 4G, Black, Card 32 GB inclus, are o reducere de 63% si costa numai 199,99 lei.

In total, emag.ro are 1.000 de bucati scoase la vanzare la acest pret in campania eMAG Black Friday 2019.

eMAG Black Friday 2019 televizoare Samsung

5. Televizorul LED TV Smart Samsung cu diagonala de 108 cm, 43RU7172, cu cea mai buna rezolutie de pe piata 4K Ultra HD, are o reducere de 37% si costa 999,99 lei.

1.000 de bucati de televizoare 4K sunt scoase la bataie de Black Friday 2019 pe emag.ro.

6. Televizorul LED Star-Light cu diagonala de 80 de cm 32DM3501, HD, are o reducere de 50% si costa numai 299,99 lei.

In total, 2.000 de bucati vor fi vandute in campania eMAG Black Friday 2019.

eMAG Black Friday 2019 televizoare LG

7. Televizorul OLED Smart LG, cu diagonala de 139 de cm, OLED55B8SLC, cu rezolutia de 4K Ultra HD, are o reducere de 41% in campania eMAG Black Friday 2019 si costa 3.499,99 lei.

250 de televizoare de acest fel sunt vandute vineri, 15 noiembrie, pe siteul emag.ro.

8. Televizorul LED Horizon, cu diagonala de 109 cm, 43HL5320F, Full HD, are o reducere de 41% si costa 499,99 lei.

Per total, magazinul online vinde 750 de televizoare LED Horizon.

eMAG Black Friday 2019 frigidere

9. emag.ro vinde si 21.000 de frigidere in campania eMAG Black Friday 2019.

Combina frigorifica Arctic AK54270+, cu un volum de 262 de litri, Clasa A+ de eficienta energetica, compartiment Garden Fresh, are o reducere de 39% si costa 599,99 de lei.

700 de frigidere de acest fel sunt incluse in oferta.

10. In ceea ce priveste masinile de spalat, 15.000 de masini de spalat sunt scoase la vanzare.

De pilda, masina de spalat rufe Slim Arctic, cu o capacitate de incarcare de 6 kg, 1000 de rotatii de minut, care face parte din clasa A+++, cea mai eficienta energetica, are o reducere de 37% si costa 499,99 lei.

In total, emag.ro vinde 700 de bucati la acest pret.

eMAG Black Friday 2019 cuptoare

11. Un pachet incorporat Zanussi alcatuit dintr-un cuptor electric multifunctional, cu un volum de 57 de litri, grill, clasa A de eficienta energetica, din inox antiamprenta, si o plita pe gaz, cu 4 zone de gatit, din inox, are o reducere de 45% si costa 699,99 lei.

Magazinul online scoate la vanzare 500 de pachete de acest fel.

eMAG Black Friday 2019 electrocasnice

12. 200.000 de electrocasnice mici sunt scoase si ele la vanzare.

O statie de calcat Tefal Easy Pressing, cu o putere de 2.200 de W, boiler 5 bar, capacitate de 1 litru, cu talpa antiaderenta, are o reducere de 64% in campania eMAG Black Friday 2919 si costa 299,99 lei.

13. Un aspirator fara sac Rowenta Compact Power Cyclonic, cu puterea de 750 de W, 1,5 litri, Precision Flex, Perie Easy Brush, are o reducere de 63% si costa 199,99 lei.

1.200 de bucati sunt vandute de emag.ro de Vinerea Neagra.

eMAG Black Friday 2019 espressoare

14. Un espressor automat Philips, 15 bari, 1,8 litri, sistem AquaClean, sistem spumare a laptelui, 5 setari de intensitate, are o reducere de 38% in campania eMAG Black Friday 2019.

Espressorul costa 999,99 lei, iar in total emag.ro vinde 650 de produse de acest tip.

15. Iubitorii de cafea se vor bucura sa afle ca Black Friday 2019 la eMAG nu inseamna numai reduceri la electrocasnice, ci si la produse alimentare.

Un pachet dublu de cafea boabe Lavazza Gusto Forte de 1 kg are un pret special de 49,99 lei.

16. Un epilator Philips Lumea, 250.000 de impulsuri, senzor piele, accesoriu pentru corp si fata, husa, roz/alb, are o reducere de 35% si costa 649,99 lei.

In total, magazinul online vinde 1.000 de bucati de epilatoare.

17. Peria rotativa Rowenta Brush Activ Premium Care, cu o putere de 1.000 de W, 2 trepte, 2 viteze, ionizare, 2 perii, cashmere keratin, are o reducere de 66% si costa 99,99 lei.

3.500 de bucati sunt vandute vineri, 15 noiembrie, pe siteul emag.ro.

eMAG Black Friday 2019 parfumuri

18. Din oferta eMAG nu puteau lipsi produsele cosmetice si parfumurile.

Apa de toaleta Hugo Boss, The Scent, pentru barbati, de 100 ml, are o reducere de 50% si costa 99,99 lei. 500 de bucati sunt scoase la vanzare in total.

19. Apa de parfum Calvin Klein Euphoria, pentru femei, de 100 ml, are o reducere de 41% in campania eMAG Black Friday 2019 si costa 99,99 lei.

Magazinul emag.ro vinde 500 de parfumuri de acest fel cu aceasta ocazie.

20. emag.ro vinde si 22.000 de laptopuri. Unul dintre laptopurile cu cea mai mare reducere este laptopul Dell Inspiron 3584 Intel Core i3, 2.30 GHz, Kaby Lake, 15,6 inchi, Full HD, 4 GB, 1 TB HDD, care are o reducere de 33% si costa 999,99 lei.

In total, in campania eMAG Black Friday 2019 se vand 850 de bucati de acest fel.

eMAG Black Friday 2019 laptopuri

21. Laptopul de gaming HP Pavilion, 3.70 GHz, cu diagonala de 15,6 inchi, Full HD, 8 GB, 256 GB SSD, placa Nvidia GeForce GTX 1050 3GB are o reducere de 42% si costa 1.999,99 lei.

400 de laptopuri de acest fel au acest pret special de Vinerea Neagra 2019.

22. Laptopul Lenovo Ideapad 2.60 GHz, cu diagonala de 15,6 inchi, HD, 4GB, 128 GB SSD, AMD Radeom R3 Graphics, are o reducere de 50% si costa 499,99 lei in campania eMAG Black Friday 2019.

525 de laptopuri Lenovo pot fi cumparate la acest pret de pe siteul emag.ro.

23. Monitorul LED PLS Samsung cu diagonala de 23,5 inchi, Full HD, HDMI, FreeSync, de culoare negru, are o reducere de 40% si costa 299,99 lei.

750 de monitoare sunt scoase la vanzare.

eMAG Black Friday 2019 – casa si gradina

24. In acest an, eMAG are nu mai putin de 400.000 de produse pentru casa si gradina scoase la vanzare.

De pilda, salteaua superortopedica Orange Line Green Future cu dimensiunile 160 x 200 cm, antialergica, anatomica + protectie saltea gratuita are o reducere de 63% in campania eMAG Black Friday 2019.

900 de saltele pot fi cumparate vineri, 15 noiembrie, de pe siteul emag.ro.

25. Un set de gatit cu 13 piese Blaumann Gourmet Line BL-3165, are o reducere 65% si costa 99,99 lei.

1.000 de seturi sunt scoase la vanzare.

26. Pachetele de detergent capsule Ariel, 3 in 1 PODS, 105 spalari, 3 x 35 bucati, are o reducere de 33% si costa 79,99 lei.

8.000 de bucati sunt vandute pe emag.ro.

eMAG Black Friday 2019 – scule si unelte

27. Masina de gaurit si insurubat cu acumulator Bosch Easy Drill 1200, 12 V, 1,5 Ah, 1.650 de rotatii pe minut, are o reducere de 35% si costa 199,99 lei.

1.500 de bucati sunt scoase la vanzare pe emag.ro de eMAG Black Friday 2019.

28. Un pachet alcatuit dintr-o chiuveta tectonite Franke AVD si o baterie Franke Novara Plus, monocomanda, cartus ceramic, are o reducere de 55% si costa 449,99 lei.

500 de bucati sunt la vanzare pe emag.ro in aceasta perioada.

eMAG Black Friday 2019 – jocuri si jucarii

29. 400.000 de jocuri si jucarii sunt la reducere pe emag.ro de Black Friday 2019.

Scutecele Pampers Active Baby XXL BOX, marimea 4, 9-14 kg, 174 de bucati, sunt la reduere cu 33% si costa 99,99 lei.

8.000 de bucati sunt la oferta.

30. Un scaun auto Kinderkraft Comfort UP, 9 kg-36kg, de diverse culori, are o reducere de 62% in campania eMAG Black Friday 2019 si costa 99,99 lei.

500 de bucati sunt la oferta pe emag.ro.

eMAG Black Friday 2019 – electrocasnice mici

31. Un aparat de gatit Philips-AVENT are o reducere de 50% si costa 349,99 lei. 800 de astfel de aparate de gatit sunt la oferta.

32. Lego Friends Centrul animalutelor din Heartlake 41345 are o reducere de 50% si costa 139,90 lei. 640 de jocuri sunt la oferta pe siteul emag.ro.

33. Lego City Police Furtul diamantelor cu politia aeriana are o reducere de 50% si costa 124,90 de lei. 560 de lei de bucati sunt la vanzare.

34. Legat de haine si incaltaminte, 300.000 de produse fashion sunt la oferta.

Pantofii sport Nike Court Royale costa 99,99 lei. 1.000 de bucati au acest pret special in campania Black Friday 2019.

eMAG Black Friday 2019 – genti si ceasuri

35. O geanta Guess, reversibila, de piele ecologica, are o reducere de 60% si costa 249,99 lei. In total, magazinul online vinde 490 de genti.

36. Un ceas Fossil Jacqueline are o reducere de 73% si costa numai 229,99 lei. 1.000 de bucati au acest pret special.

37. Un ceas Fossil, cronograf, curea de silicon, pentru barbati, cu 60% reducere, costa 229,99 lei. 1.000 de ceasuri de acest tip sunt scoase la bataie.

Foto: BlueGarou / pixabay.com