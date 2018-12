eMAG decoratiuni de Craciun. 9 oferte magice: brazi, globuri, luminite mai ieftine si cu 50% 

eMAG decoratiuni de Craciun. Magazinul online emag.ro are in aceasta perioada o multime de reduceri la decoratiuni pentru sarbatorile de iarna, iar preturile sunt reduse chiar si cu 50%.

eMAG decoratiuni de Craciun – Toate ofertele sunt AICI.

In oferta emag.ro sunt incluse globuri, luminite, decoratiuni pentru masa, decoratiuni pentru pomul de Craciun, brazi artificiali sau figurine.

eMAG decoratiuni de Craciun globuri

1. Un set 104 globuri de Craciun eNoelle, de culoare aurie, are o reducere de 49% in campania eMAG decoratiuni de Craciun.

Pachetul contine:

26 globuri mate;

26 globuri sclipitoare;

26 globuri transparente;

26 globuri lucioase;

Cele 104 globuri sunt de forma rotunda, sunt fabricate din plastic si au un diametru de 66 de mm.

Pretul este AICI.

eMAG decoratiuni de Craciun – Toate ofertele sunt AICI.

2. Un varf de brad de tip ingeras de la firma Cris, cu dimensiunea de 18 cm, de culoare rosu cu auriu, este o decoratiune perfecta pentru impodobirea pomului de sarbatori.

Pretul este AICI.

eMAG decoratiuni de Craciun – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG decoratiuni de Craciun figurine

3. O decoratiune pentru masa de la firma Cris, cu dimensiunile 35 x 145 cm, are o reducere de 29% in campania eMAG decoratiuni de Craciun.

Pretul este AICI.

4. Figurina din material textil de forma unui Om de zapada, extensibila, de la firma Cris, cu dimensiunile de 57 de cm, are o reducere de 31% in campania eMAG decoratiuni de Craciun.

Pretul este AICI.

5. O decoratiune Kaemingk X Mas, cu dimensiunile 26.5 x 23.5 cm, de culoare verde/maro, are o reducere de 20% in campania eMAG decoratiuni de Craciun.

Decoratiunea de masa are ca tema un peisaj si este realizata din lemn.

Pretul este AICI.

eMAG decoratiuni de Craciun – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG decoratiuni de Craciun globuri pentru pom

6. O decoratiune de Craciun de la firma Kaemingk, in forma de roata cu LED, cu dimensiunile 21 x 21 x 26.4 cm, beneficiaza de o reducere de 49% in campania eMAG decoratiuni de Craciun.

Decoratiunea este multicolora si are lumini.

Pretul este AICI.

7. Un set de 12 globuri CRIS, cu dimensiunile de 8 cm, transparente, cu decor Gliter, in culorile rosu si alb, este ideal pentru impodobirea bradului in culorile lui Mos Craciun.

Cele 12 globuri sunt rotunde si sclipitoare.

Pretul este AICI.

eMAG decoratiuni de Craciun – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG decoratiuni de Craciun brazi artificiali

8. Un brad artificial Vermont cu varfuri ninse de la firma Cris, cu inaltimea de 2 metri, are o reducere de 50% in campania eMAG decoratiuni de Craciun.

Bradul nu are iluminare si are un suport de tip clasic. Culoarea sa este verde.

Pretul este AICI.

9. O decoratiune in forma de 3 cadouri de Craciun, de la firma Kaemingk, cu LED, aspect franghie, lumina alba calda, de culoare rosu/maro, are o reducere de 50% in campania eMAG decoratiuni de Craciun.

Dimensiuni:

25x25x30 cm: 30 leduri;

20x20x25 cm: 20 leduri;

15x15x20 cm: 15 leduri:

Becurile nu pot fi inlocuite.

In total, decoratiunea are 65 de becuri. Pentru alimentare are nevoie de 3 baterii de tip AA.

Pretul este AICI.

eMAG decoratiuni de Craciun – Toate ofertele sunt AICI.